صدور موافقت اصولی ۱۰ هزار هکتار اراضی پرورش میگو در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید شریف موسوی پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در همایش روز جهانی شیلات که با حضور معاون آماد و پشتیبانی نیروی دریایی ارتش، رئیس کارگروه توسعه دریامحور ارتش، رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، رئیس پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های جنوب و جمعی از مسئولان، اساتید، صیادان و سرمایه‌گذاران برگزار شد، اظهار کرد: استان خوزستان با تنوع کم‌نظیر اقلیمی در شمال، جنوب و مرکز، جایگاه ویژه‌ای در تولیدات شیلاتی دارد و هم‌اکنون در رتبه دوم آبزی‌پروری کشور قرار گرفته است.

مدیرکل شیلات خوزستان افزود: در راستای توسعه پایدار آبزی‌پروری و ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری، موافقت اصولی بهره‌برداری از ۱۰ هزار و ۴۰۰ هکتار اراضی مستعد پرورش میگو در استان صادر شده است.

وی گفت: تحقق این پروژه‌ها می‌تواند منجر به افزایش ظرفیت تولید، اشتغال پایدار و رونق اقتصادی در نوار ساحلی استان شود.

موسوی ادامه داد: در حال حاضر شهرک شیلاتی چهار هزار و ۲۰۰ هکتاری هندیجان با سرمایه‌گذاری سازمان اوقاف و ظرفیت تولید سالانه ۱۲۰ هزار تن در دست اجرا است. همچنین پروژه یک هزار و ۱۱۱ هکتاری پرورش میگو با پیشرفت ۸۰ درصدی مراحل پایانی خود را سپری می‌کند و طرح ۳۹۵ هکتاری تکمیل و امسال وارد مدار تولید شده است.

وی اضافه کرد: عملیات احداث زیرساخت‌های طرح یک هزار و ۱۱۶ هکتاری نیز با پیشرفت فیزیکی حدود ۱۰ درصد آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری حدود پنج هزار هکتار از اراضی پرورشی خوزستان به بهره‌برداری برسد.

موسوی با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از فناوری‌های جدید در صنعت شیلات گفت: علم و صنعت باید به‌صورت مکمل در کنار مدیریت اجرایی قرار گیرند چرا که با وجود فناوری‌های روز قابل قبول نیست در هر هکتار تنها سه تا چهار تن تولید داشته باشیم.

وی افزود: ظرفیت‌های علمی و اجرایی اداره‌کل شیلات استان در اختیار مراکز تحقیقاتی قرار دارد و هر میزان که همکاری‌های پژوهشی تقویت شود، امکان توسعه الگوهای نوین پرورش، اصلاح نژاد، بهره‌وری آب و مدیریت بهینه مزارع میگو افزایش خواهد یافت.

موسوی در پایان نقش ارتش، سرمایه‌گذاران مردمی و دستگاه‌های حمایتی از جمله سازمان اوقاف در پیشرفت پروژه‌های شیلاتی را ستود و اظهار کرد: امنیت، پیشرفت و اقتدار کشور نتیجه همراهی نیروهای نظامی، دانشگاهی و سرمایه‌گذاران داخلی است.