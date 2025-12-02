خوزستان سومین تولیدکننده شیلات کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سید شریف موسوی عصر امروز سهشنبه در نشست ستاد توسعه شیلات استان که به ریاست استاندار و با حضور مدیران دستگاههای مرتبط برگزار شد، اظهار کرد: خوزستان با ۹۶ هزار و ۴۲۰ تن تولید در بخش آبزیپروری رتبه دوم کشور و در حوزه صید دریایی رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است.
وی با اشاره به وجود ۲۲۰ کیلومتر نوار ساحلی در جنوب استان افزود: ورود بخش خصوصی سبب شده پروژههای متعددی در سواحل خوزستان مطالعه و اجرا شود؛ بهویژه شهرک شیلاتی ۴۲۰۰ هکتاری بوطاهری در هندیجان که با سرمایهگذاری ۳۰ همت از سوی سازمان اوقاف کشور در حال اجراست و پیشبینی میشود برای ۱۸ هزار و ۷۰۰ نفر فرصت شغلی ایجاد کند.
مدیرکل شیلات خوزستان از دیگر طرحهای پرورش میگو در هندیجان شامل مجتمعهای ۳۹۵ هکتاری، ۴۵۰ هکتاری شهرک کشاورزی، ۱۱۱۱ هکتاری و ۱۱۱۶ هکتاری و همچنین طرح ۸۰۰ هکتاری خرمشهر با استفاده از آبهای نامتعارف نام برد.
موسوی با اشاره به تولید دو هزار و ۴۶۳ تن میگو در خوزستان گفت: این استان اکنون در رتبه پنجم کشور قرار دارد و ظرفیتهای بالقوه آن برای توسعه زنجیره ارزش میگو و جذب سرمایهگذاریهای جدید کاملاً مشهود است.
وی، توسعه پرورش ماهیان خاویاری در شهرستانهای دزفول، شوش، شوشتر و گتوند را از دیگر محورهای مهم دانست و افزود: خوزستان با تولید ۱۲۹ تن گوشت و خاویار رتبه ششم کشور را دارد و پروژههای در دست اجرا در ایذه، دزپارت و گتوند میتواند این جایگاه را ارتقا دهد.
مدیرکل شیلات استان خوزستان همچنین از اجرای طرح الگویی– ترویجی پرورش متراکم آبزیان با سامانه هوشمند تصفیه و بازچرخش آب در مرکز بازسازی ذخایر شهید ملکی اهواز خبر داد و گفت: این فناوری یک الگوی ترکیبی از روشهای نوین پرورشی است که برای ترویج صحیح آن در سطح استان اجرا شده است.
موسوی با بیان اینکه اشتغال یکی از دغدغههای جدی استان است، افزود: بخش شیلات تاکنون بدون ایجاد آسیب زیستمحیطی، ۲۵ هزار کارت صیادی و ۲۰ هزار شغل در حوزه آبزیپروری ایجاد کرده و پیشبینی میشود طی افق پنجساله ۳۰ هزار شغل جدید نیز به این بخش افزوده شود.
وی در ادامه خواستار رفع موانع توسعه، تسهیل فرآیندها و صدور مجوز ورود گونههای جدید پرورشی شد و گفت تنوعبخشی به گونهها با توجه به تغییرات اقلیمی و نیاز بازارهای جهانی، ضرورت اصلی آینده شیلات خوزستان است.
وی در پایان با اشاره به تجربه موفق ورود گونههای جدید در دهه هفتاد اظهار کرد: گونه وانامی بهدلیل سازگاری و بازده اقتصادی بالا تبدیل به گونه غالب کشور شد و توسعه علمی پرورش آبزیان باید با اتکا به دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی دنبال شود. موسوی افزود امسال چهار هنرستان تخصصی شیلات در اهواز، شوشتر، آبادان و خرمشهر راهاندازی شده که نقش مهمی در تربیت نیروی انسانی ماهر خواهد داشت.
نظر شما