مرتضی قدیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری مسابقات کاپ آزاد مولتیپرس و ددلیفت غرب استان اصفهان در گلپایگان، اظهار کرد: این رقابتها با حضور بیش از ٢٢٠ورزشکار از شهرستانها و شهرهای مختلف از جمله گلپایگان، گلشهر، فریدونشهر، خوانسار، گز و برخوار، فولادشهر، اصفهان، دامنه، مبارکه، گوگد، خمین، الیگودرز و درود برگزار شد و گلپایگان میزبان این رویداد ورزشی گسترده بود.
وی با بیان اینکه برای نخستین بار پس از مدتها چنین مسابقاتی در شهرستان برگزار شده است، افزود: رقابتها در دو رشته ددلیفت و پرس سینه در ردههای نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان انجام شد و ورزشکاران تواناییهای فنی و قدرتی خود را به نمایش گذاشتند.
رئیس هیأت بدنسازی و پرورشاندام گلپایگان تصریح کرد: این مسابقات نخستین اقدام برای ایجاد نشاط ورزشی، ارتقای انگیزه جوانان و تقویت فضای رقابتی سالم در شهرستان بوده است. هدف ما از این برنامه، فراهم کردن زمینه پیشرفت ورزشکاران برای حضور در رقابتهای استانی، کشوری و برونمرزی است.
وی با اشاره به ویژگیهای فنی مسابقات گفت: رشته مولتیپرس بر اساس تعداد حرکات صحیح سنجیده میشود و ورزشکاری که تعداد بیشتری تکرار انجام دهد، مقام بالاتری کسب میکند. این رشته با پرس قدرتی متفاوت است، زیرا در پرس معمولی رکورد بر اساس سنگینترین وزنه موفق ثبت میشود، اما در مولتیپرس تعداد حرکات صحیح تعیینکننده است.
قدیری با تاکید بر رعایت قوانین داوری افزود: برخورد هالتر با شدت به سینه، جدا شدن پاها از زمین یا استفاده از جهش وزنه از جمله خطاهایی است که منجر به رد حرکت میشود. حضور در وزنکشی، داشتن کارت بیمه ورزشی، مدیریت وزن و ارائه گواهی سلامت نیز برای تمامی شرکتکنندگان الزامی است.
وی درباره جزئیات تیمها و نتایج رقابتها گفت: مسابقات در دو بخش «با لوازم» و «بدون لوازم» برگزار شد و تیمهای حاضر در ردههای مختلف سنی مقامهای زیر را کسب کردند:
نتایج تیمی حرکت مولتیپرس
– نوجوانان: مقام اول باشگاه گلشهر، مقام دوم مردان آهنین گلپایگان، مقام سوم باشگاه جوانان گز و برخوار
– جوانان: مقام اول باشگاه صبا گلپایگان، مقام دوم باشگاه گلشهر، مقام سوم باشگاه جوانان گز و برخوار
– بزرگسالان: مقام اول باشگاه ایلیا، مقام دوم باشگاه گلشهر، مقام سوم فریدونشهر
– متر یک: مقام اول باشگاه قدیر گلپایگان، مقام دوم باشگاه نامجو دامنه، مقام سوم باشگاه افشار خمین
– متر دو: مقام اول باشگاه قدیر گلپایگان، مقام دوم باشگاه نامجو دامنه، مقام سوم باشگاه جوانان گز و برخوار
نتایج تیمی حرکت ددلیفت
– نوجوانان: مقام اول باشگاه صبا گلپایگان، مقام دوم باشگاه گلشهر، مقام سوم باشگاه یونیک گوگد
– جوانان: مقام اول باشگاه گلشهر، مقام دوم باشگاه مردان آهنین، مقام سوم باشگاه صبا گلپایگان
– بزرگسالان: مقام اول باشگاه صبا گلپایگان، مقام دوم باشگاه گلشهر، مقام سوم باشگاه ایلیا گلپایگان
– پیشکسوتان: مقام اول باشگاه نامجو دامنه، مقام دوم باشگاه قدیر گلپایگان، مقام سوم گز و برخوار
وی خاطرنشان کرد: کیفیت بالای مسابقات نشان داد که ورزشکاران منطقه ظرفیت بالایی برای ادامه مسیر حرفهای دارند. انتخاب درست وزنه، گرمکردن اصولی و آمادگی روانی از مهمترین عوامل موفقیت ورزشکاران است و مربیان نقش مهمی در هدایت آنها برعهده دارند.
به گفته قدیری، برگزاری این رویداد باعث افزایش انگیزه ورزشکاران، ارتقای رکوردها و رشد باشگاههای ورزشی شهرستان میشود. امیدواریم با استمرار چنین مسابقاتی، زمینه شکوفایی استعدادهای جوان و حضور پررنگتر ورزشکاران گلپایگانی در سطوح بالاتر فراهم شود.
