تقدیر از ۲۵ نخبه علمی بسیج در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه در مراسمی باشکوه، از ۲۵ نخبه علمی، پژوهشی و فناوری بسیج استان کهگیلویه و بویراحمد تقدیر شد.
رئیس دانشگاه یاسوج در این مراسم گفت: امام خمینی (ره) درخت بسیج را کاشتند و مقام معظم رهبری آن را پرورش دادند.
وی نقش بسیج را در تثبیت مسیر انقلاب اسلامی حیاتی خواند و اظهار کرد: اگر بسیج نبود، انقلاب اسلامی این مسیر را طی نمیکرد.
فرمانده تیپ ۴۸ فتح کهگیلویه و بویراحمد هم بر نقش بسیج در دفاع از میهن تأکید کرد و گفت: صحبتهای صدام درباره رسیدن یکهفتهای به تهران بیاساس نبود، اما بسیجیان مانع آن شدند.
سردار حسن حکمتیان به کارکردهای متنوع بسیج در حوزههای سازندگی، اقتصادی، سیاسی و علمی اشاره کرد و افزود: هرگاه گرهی در کاری پیش میآید، بسیج پای کار میآید و آن را باز میکند.
مسئول معاونت علمی بسیج سپاه فتح استان با اشاره به مفهوم جهاد گفت: جهادگران در برابر دشمنان میایستند.
حزب الله ثنائی مهر بر تأکید مقام معظم رهبری بر جهاد علمی اشاره کرد و افزود: شبکه عظیم پشتیبانی علمی در سطح استان ایجاد میشود.
وی اظهار کرد: در تمام نواحی استان معاونتهای علمی داریم که پشتیبان نخبگان هستند.
