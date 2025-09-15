اجرای طرح جهاد علمی در پارک فناوری و دانشگاه یاسوج نهایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری با استاندار کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد، در این نشست که با موضوع طرح جهاد علمی برگزار شد، رئیس دانشگاه دولتی کهگیلویه و بویراحمد، مسئول پارک علم و فناوری استان، مدیرکل آموزش پرورش و مسئول علمی، پژوهشی و فناوری بسیج کهگیلویه و بویراحمد در آن حضور داشتند.
روحاله رضوینژاد رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری در این نشست به تشریح طرح نهضت و خیزش جدید علمی پرداخته و در قالب طرح جهاد علمی، اجرای توافقنامه همکاری با پارک علم و فناوری و دانشگاه دولتی استان را نهایی کرد.
یدالله رحمانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، با تقدیر از همکاری سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری، دستور همکاریهای لازم جهت اجرای هر سریعتر طرح نهضت و خیزش جدید علمی در این استان را صادر کرده و بر استفاده از مزایای طرح تاکید کرده و افزود: ظرفیتهای استان کهگیلویه و بویراحمد برای اجرای هرچه بهتر طرحهای نهضت و خیزش جدید علمی و طرح جهاد علمی به کار گرفته خواهد شد.
در این نشست معاون اقتصادی استانداری نیز حضور داشت و مقرر شد، وی از طرف مجموعههای دولتی مستقیماً اجرای طرح را دنبال نموده و هماهنگی لازم در این خصوص را بین دستگاههای مختلف به وجود آورد.
همچنین خلیلی به نمایندگی از پارک علم و فناوری گزارشی از اقدامات پارک و همکاریهای صورت پذیرفته با سازمان بسیج علمی را ارائه داد.
ثنائی مهر معاون بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان کهگیلویه و بویراحمد ضمن تشریح برنامهها و ارائه گزارش عملکرد برای همکاری و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای مختلف و کمک به چرخه فناوری در این استان اعلام آمادگی کرد.
رضوینژاد در این نشست، علاوه بر قالبهای همکاری صورت پذیرفته با پارک علم و فناوری استان و دانشگاه یاسوج و دریافت گزارش پیشرفت این فعالیتها، بر همکاری در حوزه رشد دانش آموزی و تاکید بر بسیج ظرفیتها جهت همکاری با آموزش و پرورش تاکید کرد.
در این دیدار رضایی مدیر کل آموزش و پرورش استان نیز برای همکاری اعلام آمادگی نموده و پیگیری لازم برای این همکاری را در دستور کار قرار داد.
طرح جهاد علمی با همکاری مؤسسه آموزشی وزارت دفاع و دانشگاهها اجرا میشود. این طرح بهمنظور تسریع در همکاریهای علمی میان نیروهای مسلح و بخشهای ملی طراحی شده و در بسیاری از دانشگاههای کشور اجرایی شده است.
