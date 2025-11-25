به گزارش خبرنگار مهر، جلالالدین امیری امروز سهشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: امروز همزمان با هفته بسیج و همچنین در راستای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه، رزمایش و اردوی جهادی پزشکی و دندانپزشکی را در استان آغاز کردیم.
وی گفت: برگزاری این رزمایش هم در راستای تمرین در بحث پدافند غیرعامل و هم به مناسبت هفته بسیج و ارائه خدمات به مردم در نقاط مختلف استان است.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان، افزود: در این رزمایش ۶۵ تیم پزشکی در ۸۰ نقطه استان و در قالب ۷۳۰ نفر اجرا میشود.
امیری، تأکید کرد: این نیروهای پزشکی از صبح امروز تا غروب، خدمات پزشکی و دندانپزشکی را در حوزههای پزشکی عمومی، دندانپزشکی عمومی، پزشکی تخصصی و دندانپزشکی تخصصی را ارائه میدهند.
وی گفت: این برنامه با هماهنگی فرماندهی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان و بسیج جامعه پزشکی اجرا میشود.
