  1. استانها
  2. یزد
۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۸

زارع: مطب دندانپزشک فاقد مجوز در یزد پلمب شد

یزد_ معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت: دندانپزشک فاقد مجوز فعالیت در شهرستان یزد شناسایی و مطب وی بر اساس مقررات پلمب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی زارع گفت: به دنبال ادامه نظارت و بازرسی بر امور درمان اداره نظارت بر درمان، یک مطب دندانپزشکی فاقد مجوز در منطقه میدان صنعت شناسایی و پلمب کرد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت: این مرکز به دلیل مداخله در امور پزشکی و نداشتن مجوز پلمب گردید تا رسیدگی به تخلفات در مراجع قانونی ادامه یابد.

وی از شهروندان تقاضا کرد از مراجعه به مراکز غیر مجاز و فاقد مجوز خودداری نمایند و در صورت مشاهده تخلف و یا مراجعه به چنین مراکزی می‌توانند به صورت حضوری به اداره نظارت بر درمان این معاونت، واقع در میدان شهید باهنر، ابتدای بلوار شهیدصدوقی، ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه، مراجعه و یا از طریق سامانه تلفنی ۱۹۰، گزارش یا شکایت خود را مطرح نمایند.

