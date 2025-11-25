  1. استانها
  2. کردستان
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۱

اجرای طرح ضربتی مبارزه با قاچاق چوب در بانه

اجرای طرح ضربتی مبارزه با قاچاق چوب در بانه

بانه- طرح ضربتی مبارزه با قاچاق چوب و زغال در بانه به همت یگان حفاظت منابع طبیعی کردستان به اجرا درآمد.

دریافت 28 MB
کد خبر 6668052

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها