https://mehrnews.com/x39HcJ ۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۱ کد خبر 6668052 استانها کردستان استانها کردستان ۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۱ اجرای طرح ضربتی مبارزه با قاچاق چوب در بانه بانه- طرح ضربتی مبارزه با قاچاق چوب و زغال در بانه به همت یگان حفاظت منابع طبیعی کردستان به اجرا درآمد. دریافت 28 MB کد خبر 6668052 کپی شد مطالب مرتبط کشف ۵۰۰ کیلوگرم چوب بلوط در طرح ضربتی مبارزه با قاچاق چوب در بانه کشف بیش از ۲۲ کیلو نقره قاچاق در قطار یزد مشهد نگهبان: ۲۳ تن چوب و زغال قاچاق در یزد کشف شد برچسبها کردستان قاچاق چوب شهرستان بانه
نظر شما