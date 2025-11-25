کشف ۵۰۰ کیلوگرم چوب بلوط در طرح ضربتی مبارزه با قاچاق چوب در بانه

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد شریفیپور صبح سه شنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان از اجرای موفقیتآمیز طرح ضربتی شماره ۳ مبارزه با قاچاق چوب و زغال در شهرستان بانه خبر داد و اظهار کرد: این عملیات با همکاری یگان حفاظت منابع طبیعی و فرماندهی انتظامی به دستاوردهای قابل توجهی رسید.
وی افزود: براساس دستور و پیگیریهای صورتگرفته، اکیپ ویژه عملیات استانی یگان حفاظت منابع طبیعی با سرپرستی جانشین یگان حفاظت و به همراه همکاران پاسگاههای منابع طبیعی دیواندره و بانه، عملیات گستردهای را در این شهرستان انجام دادند.
وی افزود: در جریان این عملیات، ۲ باب کوره زغالگیری غیرمجاز منهدم و تمام ادوات مربوط به تهیه زغال ضبط شد.
مدیرکل منابع طبیعی کردستان اضافه کرد: همچنین ۵۰۰ کیلوگرم چوب بلوط که بهطور غیرقانونی از جنگلهای استان برداشت شده بود، کشف و ضبط شد.
شریفیپور یادآور شد: در کنار این موارد، ۵ کیسه زغال بلوط نیز کشف و توقیف شد و همچنین ۲ فقره رفع تصرف و قلع و قمع اشجار غرسشده در اراضی ملی به مساحت ۱ هکتار انجام شد که در راستای اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع طبیعی بوده است.
وی همچنین به بازدید و بازرسی از چندین دستگاه خودرو حامل چوبآلات اشاره کرد و گفت: در این عملیات، یک دستگاه خودرو نیسان حامل ۲ تن چوب بید نیز توقیف و به پارکینگ حوالی سقز منتقل شد، این خودرو بهطور غیرمجاز در حال انتقال چوبهای جنگلی بود.
وی با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفین، افزود: پرونده تعزیراتی برای متخلفین تشکیل شده و بر اساس ماده ۲۵ مکرر قانون قاچاق کالا و ارز، متهمان به مراجع قضائی معرفی خواهند شد.
مدیرکل منابع طبیعی کردستان در پایان اظهار داشت: طرحهای ضربتی مبارزه با قاچاق چوب و زغال بهطور مستمر ادامه خواهد داشت و هدف ما حفاظت از منابع طبیعی و جنگلهای استان است و در همین راستا، نظارتها و اقدامات بازدارنده تشدید خواهد شد تا قاچاق چوب و زغال بهطور جدی متوقف شود.
