مجید متقی‌فر سخنگوی جبهه پایداری در گفتگو با خبرنگار مهر در پی حاشیه معاون سازمان استاندارد و شرکت در جلسه‌ای با حضور رئیس استاندارد رژیم غاصب صهیونیستی عنوان کرد: به لحاظ قانونی، اینکه یک مقام رسمی از دولت کشورمان در جلسه‌ای مشترک که مقام رژیم غاصب صهیونیستی حضور داشته، شرکت کرده، جرم محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران هیچ فردی، به‌ویژه یک مقام رسمی، حق ندارد در جلسه یا اجتماعی شرکت کند که در آن مسئولان رژیم صهیونیستی حضور داشته باشند. این کار ذاتاً جرم است و باید با آن برخورد قانونی صورت بگیرد.

سخنگوی جبهه پایداری ادامه داد: این خانم اساساً به عنوان یک مقام رسمی با شرکت در چنین جلسه‌ای مرتکب جرم شده است؛ شئونات اسلامی را به درستی رعایت نکرده و اینکه مقام دولتی علاوه بر ارتکاب جرم حضور در جلسه مشترک با مقام رژیم صهیونیستی، حداقلِ حجاب را رعایت نکرده که این هم خلاف قانون است.

متقی‌فر افزود: وقتی حجاب ایشان در شأن یک مسئول رسمی نظام اسلامی نیست، از دیگران چه انتظاری می‌توان داشت؟ خود دولت و دولتمردان باید پیش‌قدم اجرای قانون باشند؛ استنکاف از اجرای قانون نیز جرم است. مسئله خلاف شرع بودن این رفتار هم جای خود دارد، اما حتی اگر به شرع احترام نمی‌گذارند، حداقل باید قانون‌مند باشند.

سخنگوی جبهه پایداری تصریح کرد: از آنجا که این فرد مقام رسمی است و چنین تخلف بزرگی را مرتکب شده، باید سریعاً عزل شود. مردم از رئیس‌جمهوری که ادعای پایبندی به آرمان‌ها و قانون دارد، انتظار دارند که به این موضوع رسیدگی کند؛ این انتظار مردم است. کنار یک صهیونیست نشستن آن هم توسط یک معاون یک سازمان مهم، چه معنایی دارد؟ در حالی که آن‌ها جنایتکارانی هستند که جنایت‌های بی‌سابقه‌ای مرتکب می‌شوند.

متقی‌فر ادامه داد: از ابتدای انقلاب، یکی از اصول سیاست خارجی ما مبارزه با رژیم صهیونیستی بوده و هیچ مقام رسمی نباید در جلسه‌ای شرکت کند که آن‌ها در آن حضور دارند.

وی تاکید کرد: به نظر می‌رسد نشستن در کنار یک صهیونیست نشان از بی‌تفاوتی نسبت به جنایات این رژیم وحشی و خونخوار در حق ملت ایران و فلسطین است، مطالبه ملت از دولت این است که چرا چنین افرادی باید در دولت حضور داشته باشند؟!