نامه جبهه پایداری به پزشکیان برای التهابات ارزی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، جبهه پایداری انقلاب اسلامی به مسعود پزشکیان نسبت به التهابات ارزی کشور و تأثیر آن بر معیشت مردم نامه‌ای منتشر کرد که متن آن به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر پزشکیان، رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

احتراماً ضمن عرض خدا قوت به استحضار می‌رساند اکنون حدود ۱۶ ماه از دوره ریاست جمهوری شما گذشته است و شما در حالی کشور را تحویل گرفتید که در ۱۶ ماه قبل از دوره شما یعنی در دوره شهید جمهور حضرت آیت‌الله رئیسی، نرخ ارز فقط ۱۶% افزایش داشت (با اینکه در چند ماه آخر آن دوره، کشور حتی رئیس‌جمهور هم نداشت)، اما در ۱۶ ماه اخیر یعنی در دوره ۱۶ ماهه جنابعالی نرخ ارز بیش از ۱۲۰% افزایش داشته است! جناب رئیس جمهور این امر نه تنها تصادفی نبوده، یا لزوماً به دلیل رخ دادن جنگ ۱۲ روزه نیست. (چنانکه بخش قابل توجهی از نرخ ارز در دوره قبل از شروع جنگ افزایش یافته بود)، بلکه ناشی از برخی تصمیمات اشتباه دولت در حوزه مدیریت اقتصادی و ارزی کشور است که در ادامه به برخی از این موارد اشاره می‌گردد:

۱- انتخاب آقای همتی به عنوان یک درس پس داده بعنوان وزیر اقتصاد؛ آقای همتی سابقا نیز سلطان چاپ پول بود و در دوره سابق مدیریتی خود در حوزه‌های مختلف نظیر نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی و… عملکردی فاجعه‌آمیز داشت، اما در اوج ناباوری علیرغم تذکرات دلسوزان، ایشان را به عنوان وزیر اقتصاد انتخاب کردید. نتیجه آن شد که به سرعت در کشور با تصمیمات اشتباهی نظیر راه‌اندازی تالار اول مرکز مبادله و برخی مصاحبه‌های نابجای ایشان که کار سیگنال دهی را به بازار ارز انجام می‌داد، هم بازار ارز کشور بهم ریخت و هم خود ایشان استیضاح شد.

۲- در رابطه با راه‌اندازی تالار دوم مرکز مبادله به نظر می‌رسد پس از اشتباه اول، اشتباه دومی صورت گرفت که نشان داد دولتمردان از اشتباه اول درس لازم را نگرفته‌اند. راه‌اندازی تالار دوم مرکز مبادله که اخیراً خبر انتقال ۳۳۰۰ قلم کالا به این تالار نیز منتشر شده است، خود هم به افزایش تورم می‌انجامد هم منجر به افزایش پیوسته نرخ ارز ختم می‌شود. چنانچه دلسوزان پیش از آن بارها این تذکرات را داده بودند که متأسفانه توجهی نشد. با این کار عملاً در تالار دوم مرکز مبادله، تعیین نرخ ارز به انحصارگران ارز (صادر کنندگان عمده و تراستی‌ها) سپرده شده و این امر موجب شده انحصارگران عرصه ارز، به منظور افزایش سود خود، عرضه ارز را به گونه‌ای مدیریت کنند تا نرخ ارز پیوسته افزایشی بوده و سود بیشتری را کسب نمایند و نتیجه آن بروز چنین آشفته بازاری شده که می‌بینید. ظاهراً تالار دوم را تشکیل دادند تا با افزایش قیمت ارز، روند بازگشت ارز به کشور سرعت بگیرد، اما دقیقاً این امر نتیجه عکس داد چرا که انحصارگران ارز، منابع خودشان را دیرتر باز می‌گردانند به این دلیل که هر چه ارز دیرتر برگردد، عرضه کمتر شده و نرخ ارز افزایش می‌یابد و این انحصارگران سود بیشتری به دست می‌آورند و نتیجه این روند دقیقاً منجر به کاهش بازگشت ارز به کشور شده چنانچه آمارها نیز همین امر را اثبات می‌کنند. حتی عرضه‌کنندگان ارز که در تالار اول بودند، عرضه خود را کاهش دادند به این امید که در آینده‌ای نزدیک به تالار دوم منتقل شده و نرخ عرضه ارز آن‌ها از محدوده ۷۰ هزار تومان به محدوده ۱۱۰ هزار تومان افزایش یابد و همین امر بازار را بیش از پیش بهم ریخت. دومینوی تصمیمات اشتباه متأسفانه پشت سر هم بازار ارز کشور را متلاطم کرده است. حتی این امر منجر به افزایش نقدینگی خواهی بنگاه‌ها در کشور شده و نرخ رشد نقدینگی را به شدت افزایش داده است بطوریکه نرخ رشد نقدینگی از ۲۵% در اردیبهشت ۱۴۰۳ به ۴۱% افزایش یافته است. ادعای کارشناسان اقتصادی دولت این بود که با راه‌اندازی تالار اول و دوم مرکز مبادله، بازگشت ارز به کشور افزایش خواهد یافت. اما در عمل هم نرخ ارز افزایش یافت هم بازگشت ارز به کشور بیش از پیش کاهش یافت. آمار عدم بازگشت ارز را از بانک مرکزی بگیرید و با سال‌های گذشته مقایسه کنید. این آمار خود به تنهایی با شما سخن خواهد گفت.

۳- تصمیم اشتباه دیگر این است که در شرایط محدودیت ارزی کشور، برای تأمین کالاهای اساسی، مجوز واردات از استان‌های مرزی کشور را بدون انتقال ارز مصوب کرده‌اید و این امر منجر به تحریک بیش از پیش بازار ارز شده است، از سوی دیگر مجوز واردات کالاهای لوکس به کشور را داده‌اید. اگر در تأمین کالاهای اساسی و ضروری کشور مانده‌اید، چطور خودروهای لوکس با ارزبری بالا وارد کشور می‌شود؟ چطور تلفن همراه لوکس با ارزبری بالا وارد کشور می‌شود؟ مگر مشکل ارزی ندارید؟ علاوه بر این‌ها با وجود شرایط محدود ارزی، کلی استثناهای تجاری در رویه‌های تجارت خارجی وضع شده که بازگشت ارز را محدود کرده است. چرا نسبت به اصلاح این رویه‌ها اقدام نمی‌شود؟

۴ـ برخی اقدامات و تصمیمات مهم همچنان روی زمین مانده است؛ نظیر تقویت تهاتر که موجب کوتاه شدن صف تخصیص ارز واردکنندگان بخصوص کالاهای اساسی می‌شود. چرا حجم تهاتر نسبت به دولت قبل کاهش یافته است؟ تهاتر اولا موجب سریع‌تر شدن فرآیند تامین کالاهای اساسی در کشور شده، ثانیا وابستگی کشور به دلار و درهم را کاهش می‌دهد. مگر نمی‌دانید که آمریکا روی بازار درهم در کشور همسایه چنبره زده و کنترل آن‌را بطور نامحسوس در دست دارد؟ چرا هیچ فعالیت جدی از سوی دولت برای کمرنگ کردن این بازار صورت نمی‌گیرد؟ چرا ارتباطات بانکی ایران و روسیه که هر دو کشور درگیر تحریم‌های مالی آمریکا هستند بسرعت پیش نمی‌رود؟ متاسفانه مجموعه این بی‌تفاوتی‌ها در دولت نگران‌کننده است.

۵- جدی گرفتن موضوع پیمان سپاری ارزی برای دولت امری بشدت ضروری و حیاتی است در حالیکه کشور روسیه مورد تحریم شدید آمریکا و اروپاست ولی برخلاف کشور ما با بازگشت بموقع و قابل توجه ارزهای صادراتی مشکل کمبود ارز و بی ثباتی نرخ ارز را حل کرده است چرا مسئولین امر در کشور ما نسبت به این موضوع تعلل می‌کنند!

۶- در اینکه تک‌نرخی شدن ارز در اقتصاد یک امر پذیرفته شده و صحیح است شکی نیست. اما در شرایط تحریمی که سیالیت ورود و خروج ارز به کشور با موانع جدی مواجه است، این امر عملی نیست. وقتی تراز پرداخت‌های کشور چه بلحاظ کمی و چه بلحاظ کیفی دچار مشکل است، تک‌نرخی کردن ارز قطعا امر اشتباهی است. رویای تک‌نرخی شدن نرخ ارز فقط منجر به افزایش نرخ بازار آزاد شده است. در شرایطی که نرخ ارز بازار آزاد می‌تازد و بانک مرکزی توان کنترل نرخ ارز را ندارد، تک‌نرخی کردن ارز به معنی گره زدن سفره مردم به هیجانات و نوسانات شدید بازار ارز می باشد لذا در چنین شرایطی تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی مردم امری لازم است و تخصیص ارز ترجیحی به منظور ایجاد یک کنترل بر قیمت مواد خوراکی سفره مردم، ضروری به نظر می‌رسد. با این همه تمام تمرکز و تصمیمات اقتصادی دولت به سمت تک‌نرخی کردن ارز حرکت می‌کند، لازم است هشدار دهیم تداوم این تصمیمات در صورتی که منجر به تک‌نرخی شدن ارز گردد، منجر به کوچک‌تر شدن سفره مردم خواهد شد.

۷- دولت محترم نباید نسبت به نظارت بر توزیع و قیمت کالاها بی‌تفاوت باشد. وقتی وزیر جهاد کشاورزی در رسانه‌ها اعلام می‌کند که قیمت مواد غذایی و کالاها بسته به انصاف فروشنده‌ها دارد یعنی وی ناتوانی یا بی‌عملی و ترک فعل خود را در رسانه‌ها فریاد می‌زند. در کشورهای سرمایه‌داری هم بازار کالاهای مردم، اینگونه بدون نظارت مسئولین دولتی رها نیست. کنترل قیمت کالا توسط دولت یک ضرورت اساسی است که بنظر می‌رسد توسط برخی دولتمردان مورد غفلت واقع شده است.

در نهایت، جبهه پایداری انقلاب اسلامی، چنانچه بارها اعلام کرده است موفقیت دولت محترم را موفقیت همه نظام و کشور می‌داند و آماده کمک کارشناسی به دولت است. آنچه در این نامه نوشته شده است نه براساس رقابت سیاسی، بلکه براساس دلسوزی برای مسائل کشور و مردمی که هر روز نسبت به امور اقتصادی و معیشتی خود نگران‌تر می‌شوند به تقریر درآمده است. امیدواریم قبل از اینکه دیر شود، در مسیر تصمیمات اقتصادی دولت، اصلاحات جدی صورت بگیرد.

والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته

جبهه پایداری انقلاب اسلامی