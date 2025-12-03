مجید متقی‌فر سخنگوی جبهه پایداری در گفتگو با خبرنگار مهر راجع به انتخابات شوراهای شهر و روستا و برگزاری انتخابات تناسبی در تهران گفت: مهم‌ترین موضوع در انتخابات، مشارکت حداکثری است. حضور پُر شور و حماسی مردم در انتخابات، موجب تقویت اقتدار نظام اسلامی است. بنابراین برای نیل به این دستاورد ارزشمند و افتخار آفرین، اولین وظیفه گروه‌ها، احزاب و نخبگان، تشویق و ترغیب مردم برای حضور در صحنه انتخابات است.

وی یادآور شد: همه دلسوزان و احزاب متعهد به آرمان‌های نظام، باید عرصه انتخابات را به عرصه جهادِ تبیین و روشنگری تبدیل کنند و بر این باور باشند که همیشه پیروز انتخابات، مردم شریف ایران اسلامی هستند و انتخابات، زمانی موفق است که گزینه‌های اصلح به مصادر قدرت برسند. در واقع تنها با استقرار صالحان در مناصب حساس، نظام می‌تواند با سرعت حداکثری به سوی قله‌های پیشرفت و عدالت صعود نماید.

سخنگوی جبهه پایداری با انتقاد از برگزاری انتخابات تناسبی اظهار کرد: متأسفانه با تصویب قانون انتخابات به صورت تناسبی، کشور در رسیدن به این هدف ارزشمند، آسیب جدی خواهد دید. چراکه با تناسبی شدن انتخابات، انتخاب اصلح به طور کامل به محاق خواهد رفت و عرصه انتخابات، میدان رقابت احزاب می‌شود و حاصلی جز به چالش کشیدن فضای مردمی بودن انتخابات نخواهد داشت.

متقی‌فر خاطرنشان کرد: در واقع با برگزاری انتخابات به صورت تناسبی به‌جای مسابقه در خدمت به مردم، رقابت افراطی و تنازع در کسب قدرت، جایگزین خواهد شد و گفتمان انتخاب اصلح در انتخابات، کم فروغ می‌شود و هر گروه سیاسی با هر مرام و نگرشی، تنها با نزدیک کردن خود به مراکز قدرت و ثروت می‌تواند پیروز انتخابات شود.

وی ادامه داد: در این صورت الگوی انتخابات، رویکرد انقلابی نخواهد داشت و این نگرانی جدی به وجود خواهد آمد که ترکیب شورای شهر تهران نه تنها دیگر الزاماً رنگ دینی و انقلابی به خود نخواهد دید بلکه برای اعضای آن دغدغه‌های حزبی، مقدم بر مصالح اسلام و کشور خواهد بود.

سخنگوی جبهه پایداری همچنین بیان کرد: هرگز نباید از یاد ببریم که تا کنون، سهامی شدن انتخابات امری ناپسند قلمداد گردیده و بدیهی است تداوم این امر باید همچنان مورد توجه جدی باشد. ولی متأسفانه با تناسبی شدن انتخابات، عملاً کرسی‌های شورای شهر، بین احزاب مختلف، توزیع خواهد شد.

متقی‌فر تصریح کرد: مهم‌ترین خروجی این رویکرد، شرکت سهامی کردن انتخابات است که به هیچ وجه مورد پسند مردم نخواهد بود. در پایان باید متذکر شویم که انتخابات در نظام اسلامی یعنی تسهیل حضور شیفتگان خدمت نه تقدیم آن به تشنگان قدرت!