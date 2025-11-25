حمیدی: ۲۸۸ هزار پرونده طی ۵ سال درکرمان با صلح و سازش مختومه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی، در همایش صبر فاطمی همراه با تجلیل از کارکنان شوراهای حل اختلاف شهرستان کرمان به مناسبت سالروز تأسیس شوراهای حل اختلاف با اشاره به اینکه در پنج سال اخیر، ۹۰۲ هزار و ۹۱۱ پرونده به شوراهای حل اختلاف وارد و ۹۰۹ هزار و ۷۸۳ پرونده مختومه شده است، گفت: در مجموع طی پنج سال اخیر ۲۸۸ هزار و ۸۴۵ پرونده با صلح و سازش مختومه شده است.

وی افزود: در پنج سال گذشته ۱۳۹ نفر از افرادی که در آستانه اجرای حکم قصاص داشته اند، با همت اعضای شوراهای حل اختلاف، از قصاص رهایی یافته اند.

وی با اشاره به ورود ۶۰ هزار و ۱۷۹ پرونده به شوراهای حل اختلاف استان کرمان طی هفت ماهه سال جاری، بالغ بر ۵۸ هزار پرونده مختومه شده که از این تعداد ۳۲ هزار و ۹۳۷ پرونده منتهی به صلح و سازش شده است.

وی در ادامه از تلاش‌های فعالان صلح و سازش در استان کرمان قدردانی کرد و ادامه داد: شما عزیزان سال‌های بسیار زیادی از عمر خود را در شوراهای حل اختلاف، برای اصلاح ذات البین هزینه کرده اید که در قرآن و روایات تمجید شده است و اقدامی پر خیر و برکت است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: سیره ائمه معصوم (ع) نشان می‌دهد که این بزرگان نیز وقت و مال خود برای ترویج صلح و سازش در بین مردم هزینه می کرده اند.

حجت الاسلام والمسلمین حمیدی، عنوان کرد: در قیامت زمانی که مصلحین در یک صف قرار می‌گیرند، اعضای شوراهای حل اختلاف نیز در حالی در این صف قرار می‌گیرند که پیامبر اکرم (ص) جلودار آن هستند و پس از ایشان ائمه اطهار (ع) حضور دارند.

وی اظهار داشت: اخلاص شرط پذیرش اعمال است و اگر اعضای شوراهای حل اختلاف، این شرط را همواره مد نظر داشته باشند، آخرت آنها تضمین شده خواهد بود.

شوراهای حل اختلاف، حلم و بردباری را ترویج کنند

یک کارشناس دینی و استاد دانشگاه نیز در این آئین با توصیه افراد به حلم در زمان خشم، تاکید کرد: حلم و بردباری موضوعی است که در حوزه ایجاد صلح و سازش بسیار مهم است و اعضای شوراهای حل اختلاف باید مراجعان خود را به این مهم توصیه کنند.

حجت الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی، ضمن اشاره به این مطلب که خشم، یکی از دلایل عمده ورود افراد به زندان هاست، عنوان کرد: ایجاد صلح بین دو نفر یکی از ماموریت‌هایی است که جبرئیل به عنوان فرشته مقرب درگاه خداوند درباره آن به انسان غبطه می‌خورد.

وی به اهمیت صلح و سازش اشاره و خاطرنشان کرد: شوراهای حل اختلاف کار بسیار ارزشمندی بر عهده دارند و در این زمینه باید از تمامی ظرفیت‌های خود استفاده کنند.

وی با تاکید بر این مطلب که خداوند همانگونه که رحمان و رحیم است، شدید العقاب هم هست، تاکید کرد: تلاش‌های اعضای شوراهای حل اختلاف برای ایجاد صلح و سازش در بین افراد، نباید موجب جرأت گناهکار برای تکرار اقدامات مجرمانه شود.

عدالت ترمیمی؛ رویکرد شوراهای حل اختلاف در کرمان

معاون توسعه حل اختلاف دادگستری کل استان کرمان نیز در ادامه از تلاشگران شوراهای حل اختلاف به عنوان منادیان گذشت و صبر یاد کرد و گفت: در حوزه صلح سازش، حرکت بر مبنای عدالت ترمیمی مورد تاکید قرار دارد تا در ابتدا نقصان ایجاد شده، ترمیم گردد و سپس به ایجاد صلح و سازش پرداخته شود.

حجت الاسلام والمسلمین محمدامیر ابراهیمی افزود: توسعه صلح و سازش در جامعه موجب می‌شود که انسان‌ها بیشتر به یاری یکدیگر بشتابند.

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی عنوان کرد: اجرای طرح هر مسجد یک حقوقدان، موجب توسعه فعالیت‌های صلح و سازشی در شعاع سه کیلومتری مساجد می‌شود و به ایجاد زمینه ظهور امام عصر (عج) کمک می‌نماید.