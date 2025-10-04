حمیدی: ورودی پرونده ها به محاکم قضایی استان کرمان ۲۸ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی، صبح شنبه در گردهمایی روسا و دادستان های حوزه های قضائی سراسر استان کرمان با اشاره به افزایش ۲۸ درصدی ورودی پرونده ها به دستگاه قضائی استان طی شش ماهه سال جاری، گفت: در این مدت ۴۶۱ هزار و ۸۲ پرونده به دادسراها و دادگاه های استان وارد شده است.

وی افزود: طی شش ماهه سال جاری ۴۴۹ هزار و ۷۳۸ پرونده رسیدگی و مختومه شده است که نسبت به شش ماهه ابتدای سال قبل، ۲۹ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به این مطلب که موجودی کنونی محاکم استان کرمان ۲۱۵ هزار پرونده است که در جریان رسیدگی قرار دارند، افزود: این میزان نسبت به سال گذشته ۳۹ درصد افزایش داشته است.

وی تصریح کرد: یکی از علل افزایش ورودی و موجودی پرونده ها در محاکم استان کرمان، راه اندازی دادگاه های صلح است زیرا با راه اندازی این دادگاه هاف حجم زیادی از پرونده ها وارد دادگاه های صلح شد.

عالی ترین مقام قضائی استان کرمان با اشاره به این مطلب که ورود ۴۶۱ هزار پرونده به محاکم استان کرمان به معنای بروز این تعداد اختلاف در استان نیست، و این آمار با احتساب ثبت یک پرونده در دادسرا، دادگاه، اجرای احکام و ... است.

حجت الاسلام حمیدی، با بیان اینکه امیدواریم وضعیت کشور و جامعه و مسائل معیشتی و اقتصادی در کشور به گونه ای باشد که ورودی پرونده ها به محاکم و دادگستری ها کاهش یابد، خاطرنشان کرد: نرخ رسیدگی به پرونده ها در محاکم استان کرمان طی سال جاری ۹۸ درصد و متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها نیز ۹۴ روز بوده است.

وی یادآور شد: از مجموع ۴۶۱ هزار پرونده وارده به محاکم استان کرمان، ۱۷.۲ درصد پرونده ها به دادسراها، ۲۹ درصد به دادگاه های بدوی، ۱۹ درصد به دادگاه های صلح، ۴.۵ درصد به دادگاه های تجدیدنظر، ۱۵.۳ درصد به اجرای احکام مدنی و حقوقی و ۴.۵ درصد نیز به شعب اظهارنظر و سرپرستی وارد شده است.