به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی، در همایش داوران حرفه‌ای در نظام حقوقی کشور که به میزبانی استان کرمان برگزار شد از رشد ۳۰۳ درصدی صدور آرای داوری حرفه‌ای در سال گذشته خبر داد و گفت: داوری حرفه‌ای یکی از راهبردهای تحول‌آفرین قوه قضائیه در کاهش ورودی پرونده‌ها و تحقق عدالت سریع و کم‌هزینه است.



وی افزود: داوران حرفه‌ای استان کرمان در سال ۱۴۰۲ تعداد یک هزار و ۲۰۱ پرونده و در سال ۱۴۰۳، تعداد سه هزار و ۹۰۵ پرونده و در سال ۱۴۰۴ تعداد دوهزار و ۷۰۵ پرونده را مورد رسیدگی قرار داده و حکم صادر کرده‌اند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه داوری حرفه‌ای به عنوان یکی از اقدامات نوین قوه قضائیه در اجرای سند تحول و تعالی قضائی شناخته می‌شود، اظهار داشت: یکی از اَبَرچالش‌های قوه قضائیه افزایش ورودی پرونده‌های حقوقی و کیفری است؛ زیرا در سال‌های اخیر حجم پرونده‌های ورودی به محاکم به شکل قابل توجهی بالا رفته است.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی تصریح کرد: میانگین افزایش ورودی پرونده‌ها در استان کرمان حدود هشت درصد است که این موضوع موجب افزایش حجم کاری دستگاه قضائی و کندی در روند احقاق حق مردم شده است.

وی افزود: در برخی از شعب دادگاه‌های صلح، میانگین ورودی پرونده‌ها به ۳۰۰ پرونده و در دادگاه‌های تجدیدنظر به ۲۰۰ پرونده رسیده است که از جمله چالش‌های جدی در نظام قضائی محسوب می‌شود.

وی استفاده از داوری حرفه‌ای و میانجی‌گری را یکی از راهکارهای مهم در سند تحول قضائی برای کاهش ورودی پرونده‌ها عنوان کرد و گفت: در کنار محاکم رسمی، دادگستری‌های اختصاصی و خصوصی تشکیل شده تا مردم بتوانند با مراجعه به داوران منتخب خود، اختلافاتشان را سریع‌تر و در فضایی عادلانه حل‌وفصل کنند.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی با تأکید بر اینکه در داوری و میانجی‌گری نیز عدالت در اولویت قرار دارد، افزود: مؤسسات داوری حرفه‌ای با نظارت دقیق قوه قضائیه و حضور افراد نخبه تلاش می‌کنند تا نواقص داوری‌های غیرحرفه‌ای را برطرف کرده و زمینه رفع مشکلات مردم را با سرعت بیشتر و هزینه‌ی کمتر فراهم کنند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان عنوان کرد: داوری‌های خصوصی، به دلیل عدم درگیری با تشریفات آئین دادرسی و حجم پایین‌تر پرونده‌ها، قابلیت رسیدگی سریع و صدور رأی عادلانه را دارند و به مردم کمک می‌کنند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به حق خود دست یابند.

حمیدی، گفت: یکی از ویژگی‌های مهم داوری این است که مردم خود داور را انتخاب می‌کنند؛ از این رو داوران حرفه‌ای باید با رعایت اخلاق، عدالت و انصاف، اعتماد عمومی را جلب کنند تا مردم به سمت این شیوه از حل اختلافات گرایش پیدا کنند.

رئیس شورای قضائی استان کرمان با تأکید بر اولویت صلح و سازش در فرآیند داوری و میانجی‌گری افزود: داوران باید تلاش کنند تا در وهله‌ی نخست زمینه‌ی صلح بین طرفین را ایجاد نمایند و اگر امکان صلح وجود نداشت، با شجاعت رأی مقتضی و استدلالی خود را صادر کنند.