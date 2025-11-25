به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست با آیتالله سید هاشم حسینی بوشهری نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به همکاریها و مشارکت خوب مردم نجیب استان بوشهر و همکاریهای شایسته همه خادمان مردم در همه قوا و نیروهای مسلح، وجود نظم عمومی و امنیت پایدار استان را یادآور شد و با بیان برخی اقدامات انجامشده در حوزههای اقتصادی و عمرانی در استان بوشهر اظهار کرد: با همه تلاشهای صورت گرفته برای تأمین آب شرب، همچنان یکی از چالشهای جدی استان، تأمین و توزیع مناسب و مطلوب آب است و لذا برای شناسایی و استفاده از ظرفیتهای موجود در استان، برنامه ریزی و تلاش شده است تا از ظرفیتهای محدود منابع استانی آب استفاده بیشتری شود.
وی در خصوص ناترازی انرژی و اقدامات انجام شده در خصوص انرژی خورشیدی نیز گفت: تاکنون برای بخش انرژی تجدید پذیر حدود یکهزار هکتار زمین در استان به سرمایهگذاران واگذار شده است.
استاندار بوشهر تأکید کرد: با وجود محدودیتهای اعتباری و منابع مالی در بودجه عمومی، با تأمین از روشهای گوناگون، اجازه ندادهایم پروژههای مهم و اولویتدار به دلیل کمبود اعتبار تعطیل شوند و امیدوار به تکمیل ساختمان ۲ بیمارستان مهم در مرکز استان و دشتستان و ۲ قطعه بزرگراهی مهم تا پایان سال آینده هستیم.
استاندار بوشهر در پایان از پیشبینی احداث بیش از ۸۰۰ کلاس درس طبق برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان سال ۱۴۰۶ در استان و رویدادهای مهم اقتصادی تا پایان سال جاری خبر داد.
