ام.آر.آی بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر صبح یکشنبه در آئین راه اندازی دومین دستگاه امآرآی بیمارستان شهدای خلیجفارس بوشهر اظهار کرد: در راستای توسعه زیرساختهای درمانی استان بوشهر اقدامات خوبی صورت گرفته اس.
احمد محمدیزاده از مهمترین مسائل استان به موضوعات آب، درمان، راه، آموزش و مسکن را از اولویتهای استان بوشهر اشاره و بیان کرد: استان بوشهر برای حل مشکلات روی این موضوعها متمرکز شده و در عرصه درمان اقدامات مهمی در استان در حال رقم خوردن است.
وی ساخت بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان، مرکز بیماریهای خاص، بیمارستان کنگان و افزایش تختهای بیمارستان عسلویه را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: برای این طرحها که همراه با مصوبه هیأت دولت است اقدامات لازم در دست اجرا است.
استاندار بوشهر با بیان اینکه برای توسعه زیرساختهای درمانی و تجهیز مراکز درمانی از همه فرصتها استفاده میشود افزود: برای تجهیز بیمارستان شهدای هستهای بوشهر دولت سازمان انرژی اتمی ایران را موظف به تخصیص ۳۰۰ میلیارد تومان کرده که این مهم در حال اجرا است.
محمدیزاده تجهیز بیمارستانها را از برنامههای مهم استان بوشهر دانست و اضافه کرد: در دولت انقلابی و مردمی سیزدهم برای خدماترسانی مورد مطالبه مردم از همه ظرفیتها استفاده میشود.
وی از افتتاح سد دره امیری دیلم خبر داد و بیان کرد: این سد با ظرفیت ذخیرهسازی ۱.۵ میلیون مترمکعب آب بهزودی افتتاح میشود و تحول مهمی در طرح آبخیزداری و تأمین آب حوزه کشاورزی ایجاد میکند.
استاندار بوشهر در ادامه مهمترین موضوع در هر جامعهای را منابع انسانی دانست و خاطرنشان کرد: منابع انسانی یک جامعه ثروت و سرمایه مهم محسوب میشود و پس از آن اتفاقاتی مهمی رقم میخورد.
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