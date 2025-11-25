  1. استانها
ادای احترام وزیر ورزش و جوانان به شهدای جزیره بوموسی

بوموسی- وزیر ورزش و جوانان که برای افتتاح چند پروژه ورزشی به ابوموسی سفر کرده در بدو ورود خود به این جزیره به گلزار شهدای این منطقه رفت تا به مقام شهدای انقلاب اسلامی ادای احترام کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دنیامالی در بدو ورود به بندرعباس، از دو خانواده شهید هرمزگانی تجلیل کرد و بلافاصله به منظور سفر به جزیره بوموسی راهی این جزیره شد.

سفر یک روزه وزیر ورزش و جوانان به استان هرمزگان، به منظور بازدید از امکان ورزشی ابوموسی و افتتاح سالن استخر ایران زمین و زمین چمن مصنوعی فوتبال ولایت این جزیره انجام شده است.

سیدغنی نظری معاونت حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت ورزش و جوانان، حسین رضازاده اسطوره وزنه برداری ایران و حمید استیلی بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال کشورمان دنیامالی را در این سفر همراهی می‌کنند.

