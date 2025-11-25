ادای احترام وزیر ورزش و جوانان به شهدای جزیره بوموسی

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دنیامالی در بدو ورود به بندرعباس، از دو خانواده شهید هرمزگانی تجلیل کرد و بلافاصله به منظور سفر به جزیره بوموسی راهی این جزیره شد.

سفر یک روزه وزیر ورزش و جوانان به استان هرمزگان، به منظور بازدید از امکان ورزشی ابوموسی و افتتاح سالن استخر ایران زمین و زمین چمن مصنوعی فوتبال ولایت این جزیره انجام شده است.

سیدغنی نظری معاونت حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت ورزش و جوانان، حسین رضازاده اسطوره وزنه برداری ایران و حمید استیلی بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال کشورمان دنیامالی را در این سفر همراهی می‌کنند.