  1. سیاست
  2. مجلس
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۴

تشریح شیوه جدید پرداخت کالابرگ؛ مصوبه مجلس اجرایی شد

تشریح شیوه جدید پرداخت کالابرگ؛ مصوبه مجلس اجرایی شد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: بین مجلس، دولت و وزارت رفاه اختلاف نظرهایی درباره نحوه اجرای قانون کالابرگ وجود داشت، اما مجلس طبق قانون مصوب در برنامه تأکید داشت باید «کالا» به مردم داد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد نادری در توضیح شیوه جدید توزیع کالابرگ الکترونیکی، گفت: بین مجلس، دولت و وزارت رفاه اختلاف نظرهایی درباره نحوه اجرای قانون کالابرگ وجود داشت. دولت دو مدل برای اجرا پیشنهاد داده بود؛ یک مدل بر اساس اعطای «اعتبار» و مدل دیگر با تخفیف ۲۰ درصد، اما مجلس طبق قانون مصوب در برنامه هفتم تأکید داشت که باید «کالا» به مردم داده شود.

وی ادامه داد: خوشبختانه دولت به قانون تمکین کرده و از امروز سه دهک اول جامعه تحت پوشش این طرح قرار می‌گیرند؛ به شیوه‌ای که مجلس تصویب کرده است، یعنی ارائه کالا بر اساس نیاز ۲۱۰۰ کالری روزانه برای هر دهک به ویژه سه دهک اول.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با قدردانی از دولت، افزود: اجرای این طرح در آبان ماه وعده داده شده بود، اما اجرای آن در آذر نیز یک گام مثبت محسوب می‌شود.

نادری درباره وضعیت پرداخت کالابرگ به سایر دهک‌ها توضیح داد: قرار است ارائه کالابرگ الکترونیک به سه دهک اول از امروز یا فردا آغاز شود و زمان اجرای این مرحله باید مشخص شود. تاکید ما این است که این کار هرچه سریع‌تر انجام شود.

وی اضافه کرد: معادل ۵۰۰ هزار تومان کالا به دهک‌های اول تا سوم داده می‌شود و پس از آن، به دهک‌های ۴ تا ۷ کالابرگ اختصاص خواهد یافت که میزان آن کمتر است.

عضو هیئت رئیسه مجلس در جمع‌بندی بیان کرد: شیوه جدید پرداخت کالابرگ الکترونیکی به این معناست که کالا به مردم داده می‌شود و دولت متعهد شده ظرف حدود دو هفته این طرح برای سه دهک اول اجرا و سپس برای باقی دهک‌ها نیز عملیاتی شود.

کد خبر 6668077
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
      5 3
      پاسخ
      کالا برگ ، فقط قیمت کالاها را بالا میبرد و لاغیر . ارزها میرود ولی کالاها یا وارد نمیشود و یا به قیمت آزاد وارد بازار میشود .
    • غلامرضا IR ۲۳:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
      2 0
      پاسخ
      طرح قبلی خیلی بهتره تو تمام شهر وروستا میشد خرید کرد ولی این طرح بر ای شهر های بزرگه گوشت یخی مرغ یخی برنج هندی که همه نمیخواند بخورند رو می‌خواند به اجبار بخورد مردم بدند
    • مجید IR ۲۳:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
      2 1
      پاسخ
      سلام آقای دو لت چرا یارانه من که کارگر فصلی هستم با درآمد ماهانه 10میلیون قطع کردین چرا کالا برگ من قطع کردین به کجا داد بزنم آیا با این درآمد با اجاره خانه وخرج 2 فرزند ولایت 61سال ظلم نیست
    • مجید IR ۰۰:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      0 0
      پاسخ
      اگر اسلام که میگه برادری و برابری اگر این شعار واقعیت داره چرا عمل نمیشه چرا یارانه من کارگر فصلی باید قطع شود با 10میلیون اجاره خانه خرج 2فرزند چطور باید زندگی کنیم خود دولت با این درآمد می‌تونه زندگی کنه الان 7ماه یارانه وکالا برگ من قطع شده فریادرس نیست

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها