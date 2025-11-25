تشریح شیوه جدید پرداخت کالابرگ؛ مصوبه مجلس اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد نادری در توضیح شیوه جدید توزیع کالابرگ الکترونیکی، گفت: بین مجلس، دولت و وزارت رفاه اختلاف نظرهایی درباره نحوه اجرای قانون کالابرگ وجود داشت. دولت دو مدل برای اجرا پیشنهاد داده بود؛ یک مدل بر اساس اعطای «اعتبار» و مدل دیگر با تخفیف ۲۰ درصد، اما مجلس طبق قانون مصوب در برنامه هفتم تأکید داشت که باید «کالا» به مردم داده شود.

وی ادامه داد: خوشبختانه دولت به قانون تمکین کرده و از امروز سه دهک اول جامعه تحت پوشش این طرح قرار می‌گیرند؛ به شیوه‌ای که مجلس تصویب کرده است، یعنی ارائه کالا بر اساس نیاز ۲۱۰۰ کالری روزانه برای هر دهک به ویژه سه دهک اول.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با قدردانی از دولت، افزود: اجرای این طرح در آبان ماه وعده داده شده بود، اما اجرای آن در آذر نیز یک گام مثبت محسوب می‌شود.

نادری درباره وضعیت پرداخت کالابرگ به سایر دهک‌ها توضیح داد: قرار است ارائه کالابرگ الکترونیک به سه دهک اول از امروز یا فردا آغاز شود و زمان اجرای این مرحله باید مشخص شود. تاکید ما این است که این کار هرچه سریع‌تر انجام شود.

وی اضافه کرد: معادل ۵۰۰ هزار تومان کالا به دهک‌های اول تا سوم داده می‌شود و پس از آن، به دهک‌های ۴ تا ۷ کالابرگ اختصاص خواهد یافت که میزان آن کمتر است.

عضو هیئت رئیسه مجلس در جمع‌بندی بیان کرد: شیوه جدید پرداخت کالابرگ الکترونیکی به این معناست که کالا به مردم داده می‌شود و دولت متعهد شده ظرف حدود دو هفته این طرح برای سه دهک اول اجرا و سپس برای باقی دهک‌ها نیز عملیاتی شود.