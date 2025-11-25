به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در گفتگویی با رادیو گفت‌وگو درباره بخشنامه جدید دولت و سازوکار جدید عرضه‌ی بنزین، گفت: هدف از مصوبه اخیر، حفظ عدالت در مصرف سوخت و جلوگیری از هدر رفت منابع کشور است.

وی با اشاره به تصمیم هیئت دولت مبنی بر حفظ سهمیه‌های فعلی اعلام کرد: بر اساس مصوبه دولت، سهمیه‌ی ۶۰ لیتر با نرخ ۱,۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر با نرخ ۳ هزار تومان برای خودروها برقرار است و تنها نرخ سوخت‌گیری از طریق کارت جایگاه‌ها به ۵ هزار تومان افزایش یافته است.

مهاجرانی یکی از دلایل این تصمیم را کاهش قاچاق سوخت عنوان کرد و تاکید داشت: بررسی‌ها نشان می‌داد حجم قابل‌توجهی از قاچاق از طریق کارت‌های جایگاه صورت می‌گیرد، از این‌رو، از این پس صاحبان خودرو موظف‌اند صرفاً از کارت سوخت شخصی خود استفاده کنند.

۸۰ درصد مردم هیچ تغییری در سهمیه و نرخ بنزین خود مشاهده نخواهند کرد

سخنگوی دولت افزود: بیش از ۸۰ درصد مردم که از کارت سوخت شخصی خود استفاده می‌کنند، هیچ تغییری در سهمیه و نرخ بنزین خود مشاهده نخواهند کرد. تنها چهار گروه از خودروها از این مصوبه مستثنی هستند: خودروهای پلاک دولتی، خودروهای مناطق آزاد ویژه اقتصادی، خودروهای خارجی وارداتی و خودروهای نو شماره داخلی.

مهاجرانی همچنین با اشاره به جلسات طولانی دولت در خصوص اصلاح نظام سوخت گفت: موضوع در چند جلسه‌ی پی‌درپی دولت مطرح شد و پس از بحث‌های کارشناسی فراوان و بررسی موافقان و مخالفان، در نهایت با رأی اعضای هیئت دولت تصویب شد.

وی تاکید کرد دولت خود را ملزم به حفظ معیشت مردم و مدیریت عادلانه منابع سوختی کشور می‌داند و افزود: «با وجود تداوم اختلاف قیمت بنزین با کشورهای همسایه، دولت موظف است راهکارهایی برای مهار قاچاق ارائه دهد.

سخنگوی دولت در پایان این گفتگو با اشاره به برنامه‌ریزی برای خودروهای حمل‌ونقل عمومی اعلام کرد: برای تاکسی‌ها و تاکسی‌های اینترنتی تدابیری پیش‌بینی شده که جزئیات آن را مدیرعامل شرکت ملی پخش و پالایش امشب در گفت‌وگوی ویژه خبری تشریح خواهد کرد.