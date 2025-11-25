  1. سیاست
  2. دولت
۴ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۴۹

مهاجرانی: کارت جایگاه‌ها کانال اصلی قاچاق بنزین بودند

سخنگوی دولت از مصوبه جدید دولت درباره اصلاح سازوکار عرضه بنزین و دلایل افزایش نرخ کارت جایگاه‌ها سخن گفت و اظهار کرد:تصمیم اخیر برای حمایت از معیشت مردم و مقابله با قاچاق سوخت اتخاذ شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در گفتگویی با رادیو گفت‌وگو درباره بخشنامه جدید دولت و سازوکار جدید عرضه‌ی بنزین، گفت: هدف از مصوبه اخیر، حفظ عدالت در مصرف سوخت و جلوگیری از هدر رفت منابع کشور است.

وی با اشاره به تصمیم هیئت دولت مبنی بر حفظ سهمیه‌های فعلی اعلام کرد: بر اساس مصوبه دولت، سهمیه‌ی ۶۰ لیتر با نرخ ۱,۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر با نرخ ۳ هزار تومان برای خودروها برقرار است و تنها نرخ سوخت‌گیری از طریق کارت جایگاه‌ها به ۵ هزار تومان افزایش یافته است.

مهاجرانی یکی از دلایل این تصمیم را کاهش قاچاق سوخت عنوان کرد و تاکید داشت: بررسی‌ها نشان می‌داد حجم قابل‌توجهی از قاچاق از طریق کارت‌های جایگاه صورت می‌گیرد، از این‌رو، از این پس صاحبان خودرو موظف‌اند صرفاً از کارت سوخت شخصی خود استفاده کنند.

۸۰ درصد مردم هیچ تغییری در سهمیه و نرخ بنزین خود مشاهده نخواهند کرد

سخنگوی دولت افزود: بیش از ۸۰ درصد مردم که از کارت سوخت شخصی خود استفاده می‌کنند، هیچ تغییری در سهمیه و نرخ بنزین خود مشاهده نخواهند کرد. تنها چهار گروه از خودروها از این مصوبه مستثنی هستند: خودروهای پلاک دولتی، خودروهای مناطق آزاد ویژه اقتصادی، خودروهای خارجی وارداتی و خودروهای نو شماره داخلی.

مهاجرانی همچنین با اشاره به جلسات طولانی دولت در خصوص اصلاح نظام سوخت گفت: موضوع در چند جلسه‌ی پی‌درپی دولت مطرح شد و پس از بحث‌های کارشناسی فراوان و بررسی موافقان و مخالفان، در نهایت با رأی اعضای هیئت دولت تصویب شد.

وی تاکید کرد دولت خود را ملزم به حفظ معیشت مردم و مدیریت عادلانه منابع سوختی کشور می‌داند و افزود: «با وجود تداوم اختلاف قیمت بنزین با کشورهای همسایه، دولت موظف است راهکارهایی برای مهار قاچاق ارائه دهد.

سخنگوی دولت در پایان این گفتگو با اشاره به برنامه‌ریزی برای خودروهای حمل‌ونقل عمومی اعلام کرد: برای تاکسی‌ها و تاکسی‌های اینترنتی تدابیری پیش‌بینی شده که جزئیات آن را مدیرعامل شرکت ملی پخش و پالایش امشب در گفت‌وگوی ویژه خبری تشریح خواهد کرد.

رامین عبداله شاهی

    • هادی IR ۰۸:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      10 11
      پاسخ
      هنوز هم هستند کارت جایگاه‌های سوختشان باید لیتری ۲۰هزلر عرضه شود تا قاچاق سوخت اتفاق نیفتد
    • هاشم کعبی IR ۱۱:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      20 4
      پاسخ
      شمابه فکرافرادی که نانشان رفت وآمدنشان سرویس بچه های روستای که همه اینهاکارشان باموتوروهمه کارت بنزین ندارندهستید چندمیلیون موتورفاقدکارت بنزین هست و۹۰درصدصاحبان آن توانایی تغییرآن راندارنداینهاچکارکنندبنزین ازکجابیاورند
      • IR ۱۸:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
        0 0
        کارت جایگاه را به هیچ کس نمی دن میگن بنزین نداره یاتمام شده اگه هم بدن با پارتی ماشینی هفته ایی ۱۵لیتربه زور
    • نورالله گرشاسبی IR ۱۲:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      15 1
      پاسخ
      قاچاق سازمان یافته است
    • ‌امیرحسین IR ۱۴:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      20 0
      پاسخ
      چرا همیشه مردم بنوعی مقصرند لوله کشی بنزین هواپیما را آیا مردم کرده اند در ثانی این بنزین جایگاها راچه کسانی قاچاق می کردند
    • ایرانی IR ۱۴:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      8 0
      پاسخ
      اگر جلو قاچاق رو میخواهید بگیرید با ۵ تومان کردن بنزین تاثیری نداره طرح سوختگیری با کد ملی افراد رو اجرا کنید قاچاق جمع میشه
    • IR ۱۴:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      5 2
      پاسخ
      جاهای دیگه رو نمیدونم ولی تو بلوچستان که خودم زندگی میکنم جایگاه داران از کارت جایگاه یک لیتر به مردم نمیدن خودشون به نحوی می فروشن و قاچاق میکنن
      • IR ۱۷:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
        0 0
        راست میگه
    • شهروند IR ۱۵:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      6 4
      پاسخ
      با سلام. یک بار برای همیشه باید همه کارت های جایگاه جمع آوری بشه. و بنزین فقط با کارت سوخت شخصی ارائه بشه. اینجوری جلو همه نوع قاچاق سوخت گرفته میشه. کارت سوخت شخصی با سهمیه مشخص. مثلا چند لیتر بنزین با سهمیه های مختلف مثلا ۱۵۰۰ تومان . سه هزار تومان و ۵ هزار تومان اما فقط با کارت سوخت شخصی
    • IR ۲۱:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      12 0
      پاسخ
      این فقط بهانه اس که گرانی توجیه شود وگرنه ما هر جایگاهی رفتیم کارت تا لیتر آخر دست مردمه و بنزین میزنن
    • اصغر IR ۲۲:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      12 0
      پاسخ
      صحبت های خانم مهاجرانی اصلا منطقی نبود بیشتر از سر بازکنی بود به خصوص در رابطه با چرایی حذف سهمیه خودرو های نو پلاک
    • مجید IR ۰۶:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      3 0
      پاسخ
      یعنی با۲هزار افزایش جلوی قاچاق را گرفتن
    • ایرانی IR ۰۶:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      2 0
      پاسخ
      دست گل تون درد نکنه آره راههای حقه بازی قاچاق سوختو از طریق کارت جایگاهها ببندید چون این کارها به ضرر ایران و ایرانی هستش
    • آرش IR ۰۶:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      1 0
      پاسخ
      1.5سنت واسه قاچاقچیان پولی نیست ولی واسه پیک موتوری 2000تومان 20%مبلغ یک باری هست که جابجا میکنه
    • ایرانی IR ۰۷:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      13 0
      پاسخ
      نه عزیزم کارت جایگاه داران نبود اون لوله ای بود که مستقیم وصل شده بود به لنج ها
    • Mhd IR ۰۷:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      1 0
      پاسخ
      ما که حکمت این نوع نرخ گذاری رو نفهمیدیم.فقط تنها چیزی که به فکر آدم خطور می‌کنه بازی با کارت بنزین برای دامن زدن به افزایش گرانی ها.
    • سلام IR ۱۰:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      1 0
      پاسخ
      اخه با لیتر پنج هزار تومان چه جور میتونه جلوی قاچااق بگیره
    • حسن IR ۱۲:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      1 0
      پاسخ
      جلوی قاچاق سازمان یافته سوخت را بگیرید مشکل حل میشه
    • حسن IR ۱۲:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      0 0
      پاسخ
      حالا با پنج هزار تومان لیتری قاچاق اتفاق نمی افتد کارت جایگاه داران چی میشه جمع که نمیشه بالاتری پنج هزار تومان عرضه میشه که در عمل یعنی کاری انجام نشده
    • هادی IR ۱۳:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      0 0
      پاسخ
      یعنی با بنزین 5000 تومنی مشکل حل میشه وزارتخانه ای که نتونه کنترل بنزین و نحوه مصرف را اداره کنه جمع بشه بهتره پس قیمت 70000 تومنی واردات بنزین دروغ بود
    • محمد IR ۱۴:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      0 0
      پاسخ
      آخه خواهر من، دختر من، خانم سخنگو چرا وقتی درباره چیزی اطلاع نداری نظر میدی؟ حجم سوخت قاچاق تنه میزنه به کل فروش جایگاه‌ها این یعنی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها نصف بنزینشون به جایگاه میرسه و از در پشتی معادل همین مقدار رو میفرستن واسه عالیجنابان قاچاقچی
    • IR ۱۷:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      0 0
      پاسخ
      ریشه اصلی قاچاق سوخت همین کارت جايگاه هستش
    • محمد IR ۱۸:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      0 0
      پاسخ
      بیشتر شهرستانی‌ها کارت سوخت خودرا فروختن ودر شهرخوداز کارت جایگاه استفاده می کنندونمی دانند استان ما یک نفر بیست کارت دستش هست سوختگیری می کنه حق بقیه که تو صف واستادن را ضایع می کنه کار درستی کردن افزایش قیمت دادن کارت جایگاه را اصلا باید حذفش می کردن
    • امیر IR ۱۸:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      0 0
      پاسخ
      سهمیه سوخت را به جای خودرو به شخص بدهید مشکلات حل خواهد شد و فقط یک پلتفرم برای فروش ان درست کنید تا افراد بتوانند خرید و فروش کنند
    • حسین IR ۱۹:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      0 0
      پاسخ
      آره ایشون درست میفرمایند میدونید که قاچاقچی با دبه ۲۰ لیتری میره توی جایگاه بنزین پر میکنه قاچاق میکنه ولی اون تانکر و لولهایی که کشیده شده اصلا قاچاق نیستا
    • ساسان IR ۰۴:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      0 0
      پاسخ
      بسیار مسخره ست این افزایش بهای سوخت! قاچاقچی بنزین ره می‌خرید لیتری ۳ هزار تومان و لیتری مثلا ۲۰ هزار تومان می‌فروخت اکنون لیتری پنج هزار تومان می‌خرد و لیتری ۲۰ هزار تومان می‌فروشد! یعنی قاچاقچی پیشتر ۱۷ هزار تومان سود می‌کرد و اکنون ۱۵ هزار تومان سود می‌کند این چه افزایش قیمتی ست!؟ این افزایش قیمت تنها یک درآمد برای دولت است یعنی لیتری دوهزار تومان در جیب دولت می‌رود و هیچ سود دیگری ندارد باید بنزين کارت جایگاه لیتری ۳۰ هزار تومان باشد تا جلوی قاچاق گرفته شود

