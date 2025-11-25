  1. بین الملل
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۹

مقاومت فلسطین: عصر امروز جسد اسیر اسرائیلی را تحویل می دهیم

مقاومت فلسطین اعلام کرد که امروز جسد یک اسیر اسرائیلی را تحویل خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مقاومت فلسطین امروز اعلام کرد که جسد یک اسیر اسرائیلی را تحویل خواهد داد.

در این راستا، گردان‌های قسام شاخه نظامی حماس اعلام کرد که در چارچوب توافق تبادل طوفان الاقصی، امروز سه شنبه همراه با سرایا القدس، جسد یکی از اسرای اسرائیلی را که در مرکز نوار غزه پیدا کرده است، تحویل صلیب سرخ خواهد داد.

قسام بیان کرد که جسد این اسیر اسرائیلی ساعت ۴ عصر به وقت غزه تحویل صلیب سرخ داده خواهد شد.

سرایا القدس نیز اعلام کرد: ما عصر امروز طبق پروتکل های تعیین شده، جسد یکی از اسیران دشمن صهیونیستی را تحویل خواهیم داد.

این در حالی است که دفتر نتانیاهو مدعی شد: اعلام جهاد اسلامی درباره یافتن جسد یکی از اسیران در غزه و تاخیر در تحویل آن نقض آتش بس است.

