۵ آذر ۱۴۰۴، ۲:۳۲

نشست سه جانبه در قاهره برای اجرای مرحله دوم آتش بس غزه 

مقام‌های بلندپایه مصر، قطر و ترکیه در قاهره پایتخت مصر گردهم آمدند تا راه‌های اجرای مرحله دوم توافق آتش‌بس در غزه را بررسی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری «فلسطین آنلاین»، در این نشست، «ابراهیم کالین» رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه، «حسن راشد» رئیس دستگاه اطلاعات عمومی مصر و شیخ «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» نخست وزیر قطر و وزیر امور خارجه این کشور، حضور داشتند.

بر اساس این گزارش، ترکیه در جریان این نشست، بر حمایت همیشگی خود از فلسطین و لزوم تداوم ارائه همه‌جانبه کمک‌ها برای تداوم آتش بس در غزه تأکید کرد.

مصر و قطر نیز به عنوان دو میانجی اصلی میان رژیم اسرائیل و حماس، درباره سازوکارهای اجرای مرحله دوم توافق آتش بس گفت‌وگو کردند.

همچنین شبکه «القاهرة الاخباریة» گزارش داد که طرف‌ها بر ضرورت افزایش تلاش‌های مشترک برای موفقیت این مرحله توافق کردند.

مصر و قطر همچنین توافق کردند همکاری خود را با «مرکز هماهنگی مدنی نظامی» که توسط آمریکا ایجاد شده است، تقویت کنند تا با اقدامات ناقض آتش بس مقابله کرده و نظام آتش‌بس در غزه تثبیت شود.

این نشست پس از آن برگزار شد که رژیم اسرائیل و حماس در ۹ اکتبر به توافقی برای اجرای مرحله نخست آتش بس دست یافتند و آتش‌بس از ۱۰ اکتبر اجرایی شد.

