۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۸

استاندار: ورودی و خروجی شهرک صنعتی خیرآباد اراک ساماندهی می‌شود

اراک – استاندار مرکزی گفت: ساماندهی ورودی و خروجی شهرک صنعتی خیرآباد اراک با نصب نیوجرسی طی دو ماه آینده انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه‌وکیلی استاندار مرکزی در جمع صنعتگران شهرک صنعتی خیرآباد اظهار کرد: یکی از اقدامات ضروری برای حمایت از واحدهای تولیدی، تکمیل زیرساخت‌های شهرک‌هاست و در همین راستا، ساماندهی مبادی ورودی و خروجی شهرک خیرآباد در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، عملیات نصب نیوجرسی در این مسیر ظرف دو ماه آینده به پایان خواهد رسید و ۵۰ درصد هزینه اجرای پروژه نیز توسط شهرک تأمین می‌شود.

زندیه‌وکیلی با اشاره به اهمیت مدیریت منابع مالی شهرک‌ها گفت: درآمدهای حاصل از فروش یا اجاره اراضی صنعتی باید به هیئت‌مدیره شهرک بازگردد تا در مسیر توسعه زیرساخت‌ها و رفع نیازهای واحدهای تولیدی هزینه شود.

استاندار مرکزی تأکید کرد: حمایت از صنعتگران و تکمیل زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی از جمله اقدامات ضروری برای رونق تولید است و هر بخش رها شده باید دوباره فعال شود تا چرخه توسعه متوقف نماند.

وی بیان کرد: کاهش حریم‌های غیرضروری و تمرکز بر بخش‌های مفید خدماتی می‌تواند به بهبود شرایط شهرک و افزایش بهره‌وری واحدهای صنعتی کمک کند و این موضوع در دستور کار مدیریت استان قرار دارد.

