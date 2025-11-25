به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه‌وکیلی استاندار مرکزی در جمع صنعتگران شهرک صنعتی خیرآباد اظهار کرد: یکی از اقدامات ضروری برای حمایت از واحدهای تولیدی، تکمیل زیرساخت‌های شهرک‌هاست و در همین راستا، ساماندهی مبادی ورودی و خروجی شهرک خیرآباد در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، عملیات نصب نیوجرسی در این مسیر ظرف دو ماه آینده به پایان خواهد رسید و ۵۰ درصد هزینه اجرای پروژه نیز توسط شهرک تأمین می‌شود.

زندیه‌وکیلی با اشاره به اهمیت مدیریت منابع مالی شهرک‌ها گفت: درآمدهای حاصل از فروش یا اجاره اراضی صنعتی باید به هیئت‌مدیره شهرک بازگردد تا در مسیر توسعه زیرساخت‌ها و رفع نیازهای واحدهای تولیدی هزینه شود.

استاندار مرکزی تأکید کرد: حمایت از صنعتگران و تکمیل زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی از جمله اقدامات ضروری برای رونق تولید است و هر بخش رها شده باید دوباره فعال شود تا چرخه توسعه متوقف نماند.

وی بیان کرد: کاهش حریم‌های غیرضروری و تمرکز بر بخش‌های مفید خدماتی می‌تواند به بهبود شرایط شهرک و افزایش بهره‌وری واحدهای صنعتی کمک کند و این موضوع در دستور کار مدیریت استان قرار دارد.