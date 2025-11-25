استاندار: جهش سبز صنعت با تسهیلات خورشیدی؛ صندوق انرژی در خدمت تولید

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیهوکیلی استاندار مرکزی ظهر سهشنبه در جریان بازدید از یک واحد صنعتی در اراک اظهار کرد: فراهم کردن مسیر کوتاه و هموار برای اجرای پروژههای انرژی پاک و استفاده از سرمایه واحدهای صنعتی در جهت پیشبرد فعالیتهای تولیدی در اولویت اقدامات قرار دارد.
وی با اشاره به اجرای برنامههای حمایتی در حوزه انرژی افزود: واحدهای تولیدی میتوانند با خرید سهم از تسهیلات ارزانقیمت صندوق توسعه انرژی بهرهمند شوند و این حمایت مالی بخش مهمی از مشکلات نقدینگی فعالان اقتصادی را رفع میکند.
استاندار مرکزی ادامه داد: هر واحد صنعتی فعال این امکان را دارد تا سقف یک هزار میلیارد ریال تسهیلات دریافت کند و این امکان برای مجموعههایی که قصد ایجاد نیروگاه خورشیدی تا ظرفیت سه مگاوات دارند نیز فراهم است.
زندیهوکیلی تأکید کرد: با اجرای این سیاستها، موانع تولید بهصورت مرحلهای برطرف میشود و زمینه برای افزایش بهرهوری و توسعه فعالیت واحدهای صنعتی استان فراهم میشود.
وی همچنین بر لزوم همکاری شرکتها برای تکمیل سازهها و زیرساختهای موردنیاز طرحها تأکید کرد و گفت: استانداری با جدیت کاهش بروکراسی اداری و اجرای اقدامات حمایتی را دنبال میکند تا واحدهای تولیدی استان مرکزی بتوانند با سرعت بیشتری در مسیر توسعه حرکت کنند.
