۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۵

استاندار: جهش سبز صنعت با تسهیلات خورشیدی؛ صندوق انرژی در خدمت تولید

اراک- استاندار مرکزی از آغاز فصل تازه‌ای در توسعه انرژی‌های پاک خبر داد و گفت: واحدهای صنعتی این استان می‌توانند با بهره‌مندی از تسهیلات ارزان‌قیمت صندوق ، نیروگاه‌های خورشیدی احداث کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه‌وکیلی استاندار مرکزی ظهر سه‌شنبه در جریان بازدید از یک واحد صنعتی در اراک اظهار کرد: فراهم کردن مسیر کوتاه و هموار برای اجرای پروژه‌های انرژی پاک و استفاده از سرمایه واحدهای صنعتی در جهت پیشبرد فعالیت‌های تولیدی در اولویت اقدامات قرار دارد.

وی با اشاره به اجرای برنامه‌های حمایتی در حوزه انرژی افزود: واحدهای تولیدی می‌توانند با خرید سهم از تسهیلات ارزان‌قیمت صندوق توسعه انرژی بهره‌مند شوند و این حمایت مالی بخش مهمی از مشکلات نقدینگی فعالان اقتصادی را رفع می‌کند.

استاندار مرکزی ادامه داد: هر واحد صنعتی فعال این امکان را دارد تا سقف یک هزار میلیارد ریال تسهیلات دریافت کند و این امکان برای مجموعه‌هایی که قصد ایجاد نیروگاه خورشیدی تا ظرفیت سه مگاوات دارند نیز فراهم است.

زندیه‌وکیلی تأکید کرد: با اجرای این سیاست‌ها، موانع تولید به‌صورت مرحله‌ای برطرف می‌شود و زمینه برای افزایش بهره‌وری و توسعه فعالیت واحدهای صنعتی استان فراهم می‌شود.

وی همچنین بر لزوم همکاری شرکت‌ها برای تکمیل سازه‌ها و زیرساخت‌های موردنیاز طرح‌ها تأکید کرد و گفت: استانداری با جدیت کاهش بروکراسی اداری و اجرای اقدامات حمایتی را دنبال می‌کند تا واحدهای تولیدی استان مرکزی بتوانند با سرعت بیشتری در مسیر توسعه حرکت کنند.

