سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان درباره شیوع آنفلوانزا هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر، فریده حسن زاده، با اشاره به دادههای نظام مراقبت بیماریهای حاد تنفسی، و بیانیه وزارت بهداشت از افزایش روند ابتلاء به عفونتهای تنفسی و آنفلوانزا در هفتههای اخیر خبر داد و اظهار کرد: پیشبینی میشود این روند در روزهای آینده نیز ادامه یابد.
وی خاطرنشان کرد: در این بیماری همه گروههای سنی میتوانند درگیر شوند و تب بالا، شایعترین علامت مراجعه کنندگان به مراکز درمانی عنوان شده است.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به اینکه ویروس غالب در گردش، از نوع آنفلوانزای A و زیر سویه H3N2 است، گفت: اغلب موارد گزارششده از نوع خفیف هستند و خوشبختانه تاکنون مرگومیر در افراد فاقد بیماری زمینهای در استان هرمزگان گزارش نشده است. موارد شدید بیماری نیز کم بوده و این بیماران به درمانهای موجود پاسخ خوبی میدهند. کلیه خدمات درمانی لازم در مراکز بهداشتی و درمانی سراسر استان به طور کامل قابل ارائه است.
حسنزاده خاطرنشان کرد: شستوشوی مکرر دستها با آب و صابون، پوشاندن دهان و بینی با دستمال یا قسمت بالای آستین هنگام سرفه و عطسه، استفاده از ماسک در فضاهای پرجمعیت و سربسته با تهویه نامناسب، پرهیز مطلق از روبوسی، دست دادن و در آغوش گرفتن و خودداری از حضور در محیطهای شلوغ غیرضروری و توجه به تهویه مناسب در فضاهای بسته از مهمترین توصیهها برای جلوگیری از این برنامه است.
وی در ادامه برای موارد ابتلاء توصیه کرد: شهروندانی که علائم بیماری را دارند باید در منزل بمانند (حداقل تا ۲۴ ساعت پس از قطع تب)، استراحت کافی داشته و مایعات به اندازه مصرف کنند. مصرف داروهای تببر ساده مانند استامینوفن تحت نظر پزشک یا داروساز بلامانع است، اما به شدت از مصرف خودسرانه آنتیبیوتیکها باید پرهیز شود. همچنین ضروری است که بیماران از تماس با افراد آسیبپذیر خانواده (مانند کودکان، سالمندان و افراد با بیماریهای زمینهای) دوری کنند.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در پایان هشدار داد: در صورت بروز علائم هشدار مانند تنگی نفس، تب ماندگار، ضعف شدید، کاهش سطح هوشیاری یا کبودی لبها، شهروندان باید بدون فوت وقت به مرکز درمانی مراجعه نمایند.
وی همچنین از مردم خواست اطلاعات مرتبط با بیماری را تنها از کانالهای رسمی این دانشگاه و وزارت بهداشت پیگیری کنند و به شایعات در فضای مجازی توجه نکنند.
