مدارس و دانشگاه‌های هرمزگان در روزهای ۶، ۸ و ۹ آذر ماه غیرحضوری شد

بندرعباس- طبق اعلام مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان کلیه مقاطع تحصیلی و دانشگاهی در تاریخ ۶، ۸ و ۹ آذرماه در هرمزگان غیرحضوری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با دستور استاندار هرمزگان جلسه فوق العاده ستاد بحران با موضوع بررسی آخرین وضعیت شیوع ویروس آنفولانزا به ریاست مهرداد حسن زاده برگزار شد.

مهرداد حسن‌زاده اظهار کرد: در پی گزارش دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان مبنی بر رشد صعودی موارد ابتلاء به آنفلوآنزا، تمامی مقاطع تحصیلی در روزهای پنجشنبه ۶، شنبه ۸ و یکشنبه ۹ آذرماه به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

وی افزود: دستگاه‌های اداری و بانک‌ها طبق روال عادی فعال خواهند بود و فعالیت آنها طبق روال معمول انجام می‌شود، اما رعایت دقیق پروتکل‌های بهداشتی الزامی است.

مدیرکل مدیریت بحران استان همچنین از شهروندان و گردشگران خواست با رعایت اصول بهداشتی و انجام اقدامات مراقبتی لازم، در کنترل شیوع آنفلوآنزا همکاری کنند.

