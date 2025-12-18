حسن زاده: طوفان امشب در هرمزگان بسیار جدی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن زاده با اشاره به طوفان امشب گفت: مردم از تردد غیرضرور بپرهیزند.
وی افزود: هشدار قرمز صادر شده است و سیل جدی است.
حسن زاده بیان کرد: مردم از پارک خودروها در زیر درختان خودداری کنند و بالکنها و پشتبامها را ایمن سازی شود.
وی خاطرنشان کرد: از ترددهای بین شهری اجتناب کنید.
مدیرکل بحران استانداری هرمزگان عنوان کرد: وزش باد شدید و تگرگ و باران شدید خواهیم داشت؛ لذا مراقبت کنید و در حریم رودخانهها وارد نشوید.
وی خاطرنشان کرد: سامانه به تدریج از سمت پارسیان و غرب استان در حال ورود است و بادهای شدیدی در حال وزیدن است.
نظر شما