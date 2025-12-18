  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۳۹

حسن زاده: طوفان امشب در هرمزگان بسیار جدی است

حسن زاده: طوفان امشب در هرمزگان بسیار جدی است

بندرعباس- مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: طوفان امشب بسیار جدی است و مردم باید نسبت به هشدارها حساس باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن زاده با اشاره به طوفان امشب گفت: مردم از تردد غیرضرور بپرهیزند.

وی افزود: هشدار قرمز صادر شده است و سیل جدی است.

حسن زاده بیان کرد: مردم از پارک خودروها در زیر درختان خودداری کنند و بالکن‌ها و پشت‌بام‌ها را ایمن سازی شود.

وی خاطرنشان کرد: از ترددهای بین شهری اجتناب کنید.

مدیرکل بحران استانداری هرمزگان عنوان کرد: وزش باد شدید و تگرگ و باران شدید خواهیم داشت؛ لذا مراقبت کنید و در حریم رودخانه‌ها وارد نشوید.

وی خاطرنشان کرد: سامانه به تدریج از سمت پارسیان و غرب استان در حال ورود است و بادهای شدیدی در حال وزیدن است.

کد خبر 6694274

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها