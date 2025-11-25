آلودگی هوا در قزوین به مرحله هشدار رسید؛محمدیه در وضعیت «بسیار ناسالم»

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس شاخصهای اعلام شده تا ساعت ۱۵:۲۶ ایستگاه محمدیه با ثبت شاخص لحظهای ۳۳۸ و شاخص امروز ۳۳۷ در وضعیت بسیار ناسالم قرار گرفته و در بالاترین سطح آلودگی استان قرار دارد.
این وضعیت میتواند برای تمام گروههای سنی و بهویژه افراد دارای بیماریهای قلبی و تنفسی خطرآفرین باشد.
در سایر نقاط استان نیز وضعیت کیفی هوا مطلوب نیست. ایستگاههای دانشگاه علوم پزشکی قزوین، تاکستان و بوئینزهرا با شاخصهایی بین ۱۵۶ تا ۱۶۸ در شرایط ناسالم برای همه گروهها قرار دارند.
ایستگاه مرکز بهداشت بوئینزهرا و مدیریت بحران قزوین نیز با شاخصهایی بین ۱۵۵ تا ۱۸۶ وضعیت ناسالم و در برخی ساعات مرز بسیار ناسالم را ثبت کردهاند.
همچنین شاخص هوای ایستگاه الوند بین ۱۲۰ تا ۱۲۱ گزارش شده که نشاندهنده ناسالم بودن هوا برای گروههای حساس است.
اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین با اشاره به شدت آلودگی هوا از شهروندان خواست تا حد امکان از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.
این اداره تأکید کرده است که کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی و سایر گروههای حساس در خانه بمانند و در صورت ضرورت خروج، از ماسکهای استاندارد استفاده شود.
