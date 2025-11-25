به گزارش خبرگزاری مهر و اعلام ادارهکل هواشناسی استان مرکزی، بررسیها نشان دهنده تداوم پایداری و سکون نسبی جو و وارونگی دما است که موجب تداوم ظرفیت انباشت آلایندههای جوی تا اواخر وقت فردا چهارشنبه یا بامداد پنجشنبه در این استان خواهد شد.
به دلیل تداوم غلظت آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا که در برخی از ساعات به محدوده ناسالم برای همه گروههای خواهد رسید و هشدار آلودگی سطح نارنجی اداره کل هواشناسی استان مرکزی تا فردا چهارشنبه تمدید شد.
ظرفیت انباشت آلایندههای جوی با شدت کمتر طی روزهای بعد نیز تداوم خواهد یافت.
بررسیها حاکی از ورود یک موج کم دامنه تراز میانی جو از اواخر وقت امروز (سه شنبه) به کشور میباشد که از ساعات شب موجب افزایش ابر در استان خواهد شد.
بر این اساس، آسمان در مناطق مختلف استان از اواخر وقت امشب تا صبح روز پنجشنبه ابری پیش بینی میشود.
بررسیها حاکی از افزایش موقت دمای شبانه تا صبح پنجشنبه است و پس از آن، دمای شبانه دوباره روند کاهشی خواهد یافت
