باید از ظرفیت بسیج در توسعه شهرستان بوئین زهرا استفاده شود

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی صالحی صبح دوشنبه در نشست شورای اداری شهرستان که با حضور مدیران استانی و شهرستانی برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته بسیج و یاد شهدای این مجموعه گفت: مقام معظم رهبری در سخنان اخیر خود بسیج را نهادی خدوم معرفی کردند که در همه عرصه‌ها منشأ خدمات بوده است.

وی با تأکید بر اینکه تاکنون از ظرفیت بسیج در شهرستان به شکل مطلوب استفاده نشده است، افزود: باید از توان و سرمایه انسانی بسیج در شهرها و روستاهای شهرستان برای خدمت‌رسانی، رفع مشکلات و پیشبرد برنامه‌های عمرانی بهره بیشتری برد.

فرماندار بوئین‌زهرا با اشاره به فعالیت‌های بسیج سازندگی در حوزه‌های آب شرب، راه‌سازی و اشتغال، بیان کرد: در حال حاضر پروژه‌های متعددی توسط بسیج در زمینه آب شرب، راه، بهداشت و دیگر بخش‌ها در دست اجراست که بخش قابل توجهی از نیازهای منطقه را پوشش می‌دهد.

صالحی همچنین با اشاره به محورهای مطرح‌شده از سوی مقام معظم رهبری در آخرین سخنرانی‌شان گفت: یکی از مهم‌ترین تأکیدات ایشان حفظ اتحاد مقدس در برابر دشمنان است. بنابراین تقویت همدلی و همبستگی شکل‌گرفته در سطح ملی، استان و شهرستان ضروری است.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم این اتحاد پایدار بماند، همه باید از دوقطبی‌سازی و تقسیم مردم به خودی و غیرخودی که مانعی جدی برای توسعه است، پرهیز کنیم. نگاه ما باید جذب حداکثری و تقویت امید اجتماعی باشد.

فرماندار بوئین‌زهرا در بخش دیگری از سخنان خود به سفر رئیس‌جمهور به استان قزوین اشاره کرد و گفت: در این سفر بخش قابل توجهی از مسائل استان مطرح و برای رفع آنها تصمیم‌گیری شد. بیش از ۱۵ همت اعتبار برای پروژه‌های آب، راه، بهداشت و درمان تخصیص یافت و شهرستان بوئین‌زهرا نیز سهم مناسبی از این مصوبات دریافت کرده است.