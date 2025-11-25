سرمست: دنبال بازتوانی نیروگاه تبریز و ساخت سیکل ترکیبی جدید هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز سهشنبه گفت: متأسفانه در ۱۰ سال گذشته برای بازتوانی نیروگاه حرارتی تبریز اقدامی نشده و امروز با ۲۳ درصد ظرفیت کار میکند؛ ضمن اینکه نقش ۳۰ درصدی در آلودگی هوای تبریز دارد و به اندازه یک شهر ۱۲۰ هزار نفری آب مصرف میکند. به همین خاطر، ما به سمت پروژه بازتوانی نیروگاه و ایجاد یک واحد سیکلترکیبی جدید در کنار آن رفتهایم؛ در حالی که اگر بازتوانی نیروگاه تبریز در زمان مناسب انجام میشد امروز با این مشکلات مواجه نبودیم.
سرمست افزود: در حال حاضر درخواست سرمایهگذاری برای تولید ۱۳ هزار مگاوات انرژی خورشیدی در استان وجود دارد، اما به دلیل اینکه در گذشته برای ایجاد پستهای فوقتوزیع سرمایهگذاری نشده و ظرفیت اتصال شبکه، یک چهارم این میزان از تولید است، امکان توزیع آن در شبکه وجود ندارد.
