۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۶

سرمست: بسیج همواره در میدان‌های مختلف پیشگام و الهام‌بخش بوده است

سرمست: بسیج همواره در میدان‌های مختلف پیشگام و الهام‌بخش بوده است

تبریز- استاندار آذربایجان شرقی گفت: بسیج همواره در میدان‌های مختلف دفاع تا مدیریت بحران و خدمت به مردم، پیشگام و الهام‌بخش بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز سه‌شنبه در دیدار با اعضای شورای پایگاه مقاومت بسیج شهدای دولت استانداری ضمن گرامیداشت هفته بسیج، نقش این نهاد مردمی را در حراست از ارزش‌های انقلاب و تقویت روحیه خدمت‌رسانی در دستگاه‌های اجرایی مهم و تأثیرگذار دانست.

وی با قدردانی از برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی پایگاه بسیج استانداری، تأکید کرد: بسیج همواره در میدان‌های مختلف دفاع تا مدیریت بحران و خدمت به مردم، پیشگام و الهام‌بخش بوده است.

محمدباقر هنربر، فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهدای دولت نیز گزارشی از فعالیت‌ها و برنامه‌های هفته بسیج ارائه کرد و بر آمادگی نیروهای بسیجی استانداری برای حضور مؤثر در فعالیت‌های داوطلبانه و اجتماعی تأکید کرد.

در ادامه، از اعضای محترم شورای پایگاه شهدای دولت به جهت کسب رتبه برتر در بین پایگاه‌های بسیج ادارات و همچنین از پیشکسوت بسیجی آقای علی جلالت فرمانده اسبق این پایگاه تجلیل به عمل آمد.

