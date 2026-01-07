به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر روحی روز چهارشنبه در جلسه بررسی انرژیهای خورشیدی با اشاره به سیاستهای کلان دولت در حوزه انرژی، اظهار کرد: برنامه دولت استفاده حداکثری از ظرفیت نیروگاههای خورشیدی در کنار نیروگاههای حرارتی است و این رویکرد به صورت جدی در دستور کار قرار دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر عزم جدی دولت برای اجرای پروژههای نیروگاههای خورشیدی افزود: توسعه انرژیهای تجدید پذیر به ویژه انرژی خورشیدی، نقش مهمی در تأمین پایدار برق، کاهش ناترازی انرژی و صیانت از محیط زیست دارد و دولت در این مسیر مصمم است.
روحی همچنین بر لزوم هماهنگی و هم افزایی میان دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: مانع زدایی، تسهیل گری و تسریع در روند صدور مجوزها و پیگیری اجرای پروژهها از مهمترین الزامات تحقق اهداف دولت در حوزه انرژیهای خورشیدی است و همه دستگاهها باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.
وی خاطر نشان کرد: با فراهم شدن زیرساختهای لازم و همراهی دستگاههای اجرایی، زمینه برای جذب سرمایه گذاری و اجرای هرچه سریعتر پروژههای نیروگاههای خورشیدی فراهم خواهد شد.
