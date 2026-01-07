  1. استانها
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۴۸

مدیریت آذربایجان شرقی مصمم به مانع‌ زدایی پروژه‌های نیروگاه خورشیدی

تبریز- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی گفت: مدیریت استان مصمم به مانع‌ زدایی و تسهیل اجرای پروژه ‌های نیروگاه ‌های خورشیدی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر روحی روز چهارشنبه در جلسه بررسی انرژی‌های خورشیدی با اشاره به سیاست‌های کلان دولت در حوزه انرژی، اظهار کرد: برنامه دولت استفاده حداکثری از ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی در کنار نیروگاه‌های حرارتی است و این رویکرد به صورت جدی در دستور کار قرار دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر عزم جدی دولت برای اجرای پروژه‌های نیروگاه‌های خورشیدی افزود: توسعه انرژی‌های تجدید پذیر به ویژه انرژی خورشیدی، نقش مهمی در تأمین پایدار برق، کاهش ناترازی انرژی و صیانت از محیط زیست دارد و دولت در این مسیر مصمم است.

روحی همچنین بر لزوم هماهنگی و هم افزایی میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: مانع زدایی، تسهیل گری و تسریع در روند صدور مجوزها و پیگیری اجرای پروژه‌ها از مهم‌ترین الزامات تحقق اهداف دولت در حوزه انرژی‌های خورشیدی است و همه دستگاه‌ها باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.

وی خاطر نشان کرد: با فراهم شدن زیرساخت‌های لازم و همراهی دستگاه‌های اجرایی، زمینه برای جذب سرمایه گذاری و اجرای هرچه سریع‌تر پروژه‌های نیروگاه‌های خورشیدی فراهم خواهد شد.

