به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیوز آم، مقامات دولت آمریکا به وبگاه آکسیوس اطلاع دادند که دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور به مشاورانش گفته است که قصد دارد به صورت مستقیم با نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا رایزنی کند.

بر اساس اعلام این رسانه، این ادعا در حالی مطرح می‌شود که آمریکا در اقدامی خصمانه دیروز دوشنبه رئیس جمهور ونزوئلا را به عنوان رئیس یک سازمان تروریستی معرفی کرد.

این منابع ادعا کردند که تصمیم ترامپ نقطه عطف مهمی در دیپلماسی تهاجمی وی علیه ونزوئلا است و می‌تواند نشانه‌ای از قریب‌الوقوع نبودن حملات یا اقدام نظامی مستقیم ایالات متحده علیه کاراکاس باشد!

این در حالیست که گزارش ادعایی مربوط به علاقه ترامپ به مذاکره با مادورو با تصمیم دیروز دوشنبه وزارت امور خارجه کاخ سفید از اتخاذ سیاست‌های دوگانه واشنگتن در خصوص کشورهای مستقل حکایت دارد.