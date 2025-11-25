  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۵ آذر ۱۴۰۴، ۳:۰۲

مادورو: هیچ مسئولی نباید در انجام وظایف کوتاهی کند

مادورو: هیچ مسئولی نباید در انجام وظایف کوتاهی کند

رئیس‌جمهور ونزوئلا گفت که در این مقطع سرنوشت‌ساز، هیچ مسئولی نباید در انجام وظایفش کوتاهی کند یا سستی از خود نشان دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «نیکولاس مادورو» رئیس‌جمهور ونزوئلا در سخنانی گفت که در این مقطع سرنوشت‌ساز، شکست و سستی و کوتاهی برای موجودیت جمهوری ممنوع است.

وی در جمع مقامات سیاسی، امنیتی و نیروهای مسلح افزود: هیچکس چه غیرنظامی، چه سیاسی، چه نظامی و چه پلیس عذر و بهانه‌ای ندارد؛ میهن از همه ما بالاترین میزان تلاش و فداکاری را می‌طلبد.

رئیس‌جمهور ونزوئلا از همه نهادها و اقشار جامعه خواست تا با تمام توان برای مقابله با چالش‌های کنونی وارد عمل شوند.

مادورو هشدار داد که شرایط کنونی ونزوئلا نیازمند بالاترین سطح هماهنگی ملی بوده و هرگونه تعلل می‌تواند پیامدهای جدی برای کشور داشته باشد.

کد خبر 6668506

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها