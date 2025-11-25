به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «برونو رودریگز»، وزیر خارجه کوبا تاکید کرد که مداخله آمریکا در امور داخلی ونزوئلا، تخطی از قانون بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد به شمار می‌رود.

وی افزود: حضور نظامی آمریکا در منطقه، تهدیدی جدی برای آمریکای لاتین و سراسر حوزه دریای کارائیب محسوب می‌شود.

وزیر خارجه کوبا گفت که اقدام آمریکا برای سرنگونی «نیکولاس مادورو» رئیس‌جمهوری ونزوئلا، بسیار خطرناک و غیر مسئولانه خواهد بود و ناقض حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد است.

مقامات آمریکایی روز شنبه گفتند که این کشور آماده آغاز مرحله جدیدی از عملیات نظامی علیه ونزوئلا در روزهای آینده است.

برخی مقامات دولت آمریکا نیز به وبگاه آکسیوس اطلاع دادند که دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور به مشاورانش گفته است که قصد دارد به صورت مستقیم با نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا رایزنی کند.

این منابع ادعا کردند که تصمیم ترامپ نقطه عطف مهمی در دیپلماسی تهاجمی وی علیه ونزوئلا است و می‌تواند نشانه‌ای از قریب‌الوقوع نبودن حملات یا اقدام نظامی مستقیم ایالات متحده علیه کاراکاس باشد!