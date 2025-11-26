  1. بین الملل
مادورو: در دفاع از ونزوئلا پیروز میدان خواهیم بود

رئیس‌جمهور ونزوئلا گفت ما در دفاع از کشورمان پیروز میدان خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «نیکولاس مادورو» رئیس‌جمهور ونزوئلا گفت: تعهد خود را برای دفاع از حاکمیت ملی در برابر تهدیدات امپریالیستی راست افراطی تجدید می‌کنیم.

وی افزود: از ونزوئلا در برابر هر تهدیدی دفاع خواهیم کرد و پیروز میدان خواهیم بود.

رئیس‌جمهور ونزوئلا پیش از این در سخنانی گفته بود که در این مقطع سرنوشت‌ساز، شکست و سستی و کوتاهی برای موجودیت جمهوری ممنوع است.

وی در جمع مقامات سیاسی، امنیتی و نیروهای مسلح افزود: هیچکس چه غیرنظامی، چه سیاسی، چه نظامی و چه پلیس عذر و بهانه‌ای ندارد؛ میهن از همه ما بالاترین میزان تلاش و فداکاری را می‌طلبد.

رئیس‌جمهور ونزوئلا از همه نهادها و اقشار جامعه خواست تا با تمام توان برای مقابله با چالش‌های کنونی وارد عمل شوند.

مادورو هشدار داد که شرایط کنونی ونزوئلا نیازمند بالاترین سطح هماهنگی ملی بوده و هرگونه تعلل می‌تواند پیامدهای جدی برای کشور داشته باشد.

