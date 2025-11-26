مادورو: در دفاع از ونزوئلا پیروز میدان خواهیم بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «نیکولاس مادورو» رئیس‌جمهور ونزوئلا گفت: تعهد خود را برای دفاع از حاکمیت ملی در برابر تهدیدات امپریالیستی راست افراطی تجدید می‌کنیم.

وی افزود: از ونزوئلا در برابر هر تهدیدی دفاع خواهیم کرد و پیروز میدان خواهیم بود.

رئیس‌جمهور ونزوئلا پیش از این در سخنانی گفته بود که در این مقطع سرنوشت‌ساز، شکست و سستی و کوتاهی برای موجودیت جمهوری ممنوع است.

وی در جمع مقامات سیاسی، امنیتی و نیروهای مسلح افزود: هیچکس چه غیرنظامی، چه سیاسی، چه نظامی و چه پلیس عذر و بهانه‌ای ندارد؛ میهن از همه ما بالاترین میزان تلاش و فداکاری را می‌طلبد.

رئیس‌جمهور ونزوئلا از همه نهادها و اقشار جامعه خواست تا با تمام توان برای مقابله با چالش‌های کنونی وارد عمل شوند.

مادورو هشدار داد که شرایط کنونی ونزوئلا نیازمند بالاترین سطح هماهنگی ملی بوده و هرگونه تعلل می‌تواند پیامدهای جدی برای کشور داشته باشد.