  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۵۸

گسترش دامنه اعتراضات در سوریه+فیلم

دیده بان حقوق بشر سوری اعلام کرد که نیروهای جولانی به سمت تظاهرکنندگان سوری آتش گشوده و خودروهای دولتی تظاهرکنندگان را زیر می گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دیده بان حقوق بشر سوری اعلام کرد که نیروهای جولانی به سمت تظاهرکنندگان سوری آتش گشوده و خودروهای دولتی تظاهرکنندگان را زیر می گیرند.

دیده بان حقوق بشر سوری همچنین از بازداشت شماری از تظاهرکنندگان در میدان الزهراء در شهر حمص خبر داد و اعلام کرد: در دعوت به خواست شیخ «غزال غزال» ساکنان مناطق لاذقیه، جبله، طرطوس، حمص و حومه حماه به خیابان آمدند.

همچنین دیده بان حقوق بشر سوری به گسترش دامنه اعتراضات در حمص، حومه غربی حماه خبر داد و اعلام کرد که دامنه اعتراضات به مصیاف، سلحب، وادی العیون و روستاهای اطراف کشیده شده است.

شبکه العهد از تیراندازی نیروهای جولانی به مردم در لاذقیه خبر داد.

همچنین تظاهرکنندگان در سهل الغاب در استان حماه علیه جولانی شعار سرداده و اعلام کردند: بشنو ای جولانی، علویان کرنش نخواهند کرد.

کد خبر 6668185

