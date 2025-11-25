گسترش دامنه اعتراضات در سوریه+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دیده بان حقوق بشر سوری اعلام کرد که نیروهای جولانی به سمت تظاهرکنندگان سوری آتش گشوده و خودروهای دولتی تظاهرکنندگان را زیر می گیرند.

دیده بان حقوق بشر سوری همچنین از بازداشت شماری از تظاهرکنندگان در میدان الزهراء در شهر حمص خبر داد و اعلام کرد: در دعوت به خواست شیخ «غزال غزال» ساکنان مناطق لاذقیه، جبله، طرطوس، حمص و حومه حماه به خیابان آمدند.

همچنین دیده بان حقوق بشر سوری به گسترش دامنه اعتراضات در حمص، حومه غربی حماه خبر داد و اعلام کرد که دامنه اعتراضات به مصیاف، سلحب، وادی العیون و روستاهای اطراف کشیده شده است.

شبکه العهد از تیراندازی نیروهای جولانی به مردم در لاذقیه خبر داد.

همچنین تظاهرکنندگان در سهل الغاب در استان حماه علیه جولانی شعار سرداده و اعلام کردند: بشنو ای جولانی، علویان کرنش نخواهند کرد.