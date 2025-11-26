شکنجه مفتی سابق سوریه به دست عناصر جولانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، محمود موالدی یکی از مسئولان حزب التحرر الوطنی سوریه اعلام کرد که شیخ احمد بدرالدین حسون مفتی سابق این کشور که به دست عناصر وابسته به ابومحمد جولانی رئیس جمهور خودخوانده سوریه بازداشت شده بود شرایط جسمی مطلوبی ندارد.

وی اضافه کرد که این شرایط جسمی نامطلوب به دلیل شکنجه شیخ حسون در جریان بازداشتش توسط عناصر جولانی به وجود آمده است.

موالدی بیان کرد که در حال حاضر شیخ حسون به یکی از خانه‌ها در سوریه به دور از دوربین رسانه‌ها منتقل شده و شرایط جسمی بسیار بدی دارد.

لازم به ذکر است که وی چند ماه قبل توسط عناصر جولانی بازداشت شد. این در حالی است که دلایل قانونی دستگیری شیخ حسون مشخص نیست، زیرا او به عنوان مفتی حکومت سابق سوریه خدمت می‌کرد و سمت نظامی و اجرایی نداشت.