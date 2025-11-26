  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۰

شکنجه مفتی سابق سوریه به دست عناصر جولانی

یک فعال سیاسی در سوریه از شرایط جسمی بسیار بد مفتی سابق این کشور به دلیل شکنجه توسط عناصر جولانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، محمود موالدی یکی از مسئولان حزب التحرر الوطنی سوریه اعلام کرد که شیخ احمد بدرالدین حسون مفتی سابق این کشور که به دست عناصر وابسته به ابومحمد جولانی رئیس جمهور خودخوانده سوریه بازداشت شده بود شرایط جسمی مطلوبی ندارد.

وی اضافه کرد که این شرایط جسمی نامطلوب به دلیل شکنجه شیخ حسون در جریان بازداشتش توسط عناصر جولانی به وجود آمده است.

موالدی بیان کرد که در حال حاضر شیخ حسون به یکی از خانه‌ها در سوریه به دور از دوربین رسانه‌ها منتقل شده و شرایط جسمی بسیار بدی دارد.

لازم به ذکر است که وی چند ماه قبل توسط عناصر جولانی بازداشت شد. این در حالی است که دلایل قانونی دستگیری شیخ حسون مشخص نیست، زیرا او به عنوان مفتی حکومت سابق سوریه خدمت می‌کرد و سمت نظامی و اجرایی نداشت.

    IR ۲۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      
      
      بخاری از این جولانی برای اداره سوریه بلند نمی شه جولانی هم منطقه رو به آشوب می کشه هم سوریه رو داغون می کنه هم مایه ننگ اسلام شده تو رودرباستی نباشه علناً میگه فلسطینی وجود نداره!!
    IR ۱۴:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      
      
      هرچقدرسوریه جولانی توباطلاق هرج ومرج گرفتاربشه برای مردم مادرس عبرت خواهدبود!!واسه اونایی که هی میگن زن زندگی ازادی بلکه هدفشون بااین کارجرقه زدن به اشوب داخلی توایران هست تاایران هم مثل سوریه شه وسنگ روی سنگ بندنشه!!سوریه اندازه یکی ازاستان های ایرانه ولی به دههاقسمت متتاصم تبدیل شدنه !ویرانی کشورسوریه ازسال۲۰۱۲تاکنون دست کمی ازویرانی غزه نداره...حالاهم یه مشت جانی جنایتکارمثل اب خوردن سرمیبرندوکلیسااتش میزنندعلوی هاشیعیان دروزی هاکردهاوحتی به علمای اهل سنت که ازجنس خودشون هستندرورحم نمیکنند.

