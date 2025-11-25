تیراندازی شدید نیروهای جولانی به سوری ها در لاذقیه و حمص+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العهد گزارش داد که نیروهای جولانی به تظاهرکنندگان علوی در جبله در استان لاذقیه حمله ور شده که بر اثر آن شماری زخمی شده اند.

نیروهای جولانی با تیراندازی شدید به سمت تظاهرکنندگان به دنبال متفرق کردن آنها هستند.

در بانیاس سوریه نیز تظاهرات گسترده ای برگزار شده و تظاهرکنندگان شعار سر می دهند خون علوی بی ارزش نیست.

نیروهای جولانی در حال تیراندازی به سمت تظاهرکنندگان در محله الزهراء در حمص هستند.

همزمان رسانه ها از شهادت و زخمی شدن شماری بر اثر تیراندازی نیروهای جولانی به سمت تظاهرکنندگان در میدان الزراعه در شهر لاذقیه سوریه خبر می دهند.