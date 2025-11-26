به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دیده بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که شدت حملات پهپادی و درگیری‌های مسلحانه در استان سویداء واقع در جنوب این کشور افزایش پیدا کرده است.

بر اساس این گزارش در جریان درگیری‌های مسلحانه روز گذشته یک شهروند سوری جان خود را از دست داده و پنج تن دیگر زخمی شده‌اند. این درگیری‌ها در مسیر عتیل-سلیم واقع در شمال سویداء با استفاده از پهپاد و تیربار صورت گرفت.

همچنین در جریان حمله افراد مسلح به ایست بازرسی عناصر وابسته به جولانی در سویداء یک از این عناصر کشته و ۲ تن دیگر زخمی شدند.

درگیری‌های دیگری نیز در مرز میان استان‌های درعا و سویداء رخ داد. چندین مورد حمله پهپادی دیگر نیز در سویداء ثبت شده است. علاوه بر این روز گذشته حملات عناصر جولانی علیه شهروندان معترض سوری خبرساز شده بود. لازم به ذکر است که از زمان براندازی نظام بشار اسد در سوریه تاکنون ثبات و آرامش در این کشور محقق نشده است.