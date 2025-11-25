  1. استانها
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۶

محمدنژاد: ۴۲ میلیون تردد در راه‌های مازندران ثبت شده است

ساری مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران گفت: طی هشت ماه امسال بیش از ۴۲ میلیون و ۸۰۰ هزار وسیله نقلیه از مبادی ورودی و خروجی استان عبور کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن محمدنژاد با ارائه آمار ثبت‌شده در سامانه‌های ترددشمار استان اظهار کرد: بر اساس داده‌های ۱۱۸ دستگاه ترددشمار منصوب در محورهای مواصلاتی مازندران، طی هشت ماه امسال بیش از ۴۲ میلیون و ۸۰۰ هزار وسیله نقلیه از مبادی ورودی و خروجی استان عبور کرده‌اند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۴ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به رشد محسوس ترددها در ماه آبان افزود: حجم ترددهای بین‌استانی مازندران در آبان امسال نسبت به آبان سال گذشته حدود ۱۱ درصد افزایش یافته و به بیش از ۴ میلیون و ۶۶۶ هزار تردد رسیده است.

محمدنژاد گفت: بر پایه بررسی‌های انجام‌شده، بیش از نیمی از کل ترددهای بین‌استانی مازندران مربوط به محورهای ارتباطی با استان‌های البرز و تهران شامل محورهای کندوان، هراز و سوادکوه است که همچنان پرترددترین مسیرهای ورود و خروج به استان به شمار می‌روند.

وی درباره ساعات اوج تردد نیز اظهار داشت: بر اساس داده‌های سامانه‌های ترددشمار، بیشترین حجم عبور خودروها معمولاً در بازه زمانی ساعت ۱۷ تا ۱۸ ثبت می‌شود

