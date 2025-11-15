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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۲۷

فعالیت ۱۶۵ سامانه هوشمند در جاده های گلستان

فعالیت ۱۶۵ سامانه هوشمند در جاده های گلستان

گرگان-مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان گفت: ۱۶۵ سامانه هوشمند جهت افزایش ایمنی و کاهش تلفات جاده ای در محورهای ارتباطی استان فعال هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل مصدقی در جلسه شورای راهبری تصادفات استان به مناسبت ۲۵ آبان ماه سالروز جهانی یادمان قربانیان سوانح رانندگی با حضور مقام عالی اجرایی استان، اظهار کرد: این سامانه‌ها شامل ۴۹ سامانه نظارت تصویری، ۴۹ سامانه ثبت تخلفات، یک سامانه توزین در حال حرکت و ۶۶ سامانه تردد شمار جاده‌ای می‌شود.

وی افزود: تعدادی دیگر از این نوع سامانه‌ها بویژه در محورهای شمالی استان در حال نصب است که آمار این سامانه‌ها افزایش خواهد یافت.

مصدقی، آمار ترددهای هفت ماهه امسال را در محورهای استان بیش از ۱۳۰ میلیون و ۸۵۳ تردد بیان کرد و گفت: این آمار حاکی از افزایش دو درصدی تردد ورودی به استان در این مدت بوده است.

دبیر کمیسیون ایمنی و مدیریت حمل و نقل گلستان گفت: پرترددترین محور هم محور علی آباد- گرگان با بیش از هفت میلیون تردد گزارش شده است.

مصدقی خاطرنشان کرد: بیشترین فراوانی ترددهای ورودی استان از استان‌های تهران، مازندران، خراسان شمالی و رضوی و سمنان به ثبت رسیده است.

کد مطلب 6656935

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