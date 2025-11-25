به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت نویدنیا در این زمینه افزود: شدت مه و آلایندهها در بسیاری از جادههای برونشهری مهاباد موجب کاهش جدی دید شده و رانندگان ناچارند با سرعت بسیار کم و استفاده از چراغ مهشکن تردد کنند.
به گفته وی، کاهش دید بهویژه در گردنهها طی شب و ساعات اولیه صبح احتمال وقوع تصادفات را افزایش میدهد.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای مهاباد با اشاره به افت دما و شرایط نامساعد دید در مسیرهای مواصلاتی، از رانندگان خواست از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و در صورت اجبار، از سلامت سیستم روشنایی، بخاری و ترمز خودرو اطمینان کامل داشته باشند.
وی همچنین توصیه کرد که مسافران پیش از حرکت، وضعیت راهها را از طریق شماره گویای ۱۴۱ یا شماره ثابت ۴۲۴۲۲۵۵۹ استعلام کنند.
نویدنیا افزود: علاوه بر راهدارخانه مرکزی، سه راهدارخانه در مناطق «کیتکه» (گردنه جوالهرهشان)، «کلهگاوی» (گردنه زمزیران) و «قرهبلاغ» در مسیر مهاباد – بوکان فعال بوده و ۵۰ راهدار به همراه ۲۶ دستگاه خودروی سبک و سنگین برای اجرای طرح زمستانی آمادهباش هستند.
