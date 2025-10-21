به گزارش خبرنگار مهر، اقبال خانی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاحیه مرکز جامع سنجش، آموزش، توانبخشی و مداخله بهنگام رشدی-تربیتی کلاترزان، گفت: با راهاندازی این مرکز، تمام استان تحت پوشش مراکز جامع سنجش قرار گرفته و فرآیندهای غربالگری، تشخیص، آموزش، توانبخشی و مشاورهای در این مراکز به دانشآموزان دوره ابتدایی ارائه میشود.
خانی افزود: در این مراکز علاوه بر برنامه ملی سنجش آمادگی تحصیلی و سلامت جسمانی نوآموزان، خدمات آموزشی و توانبخشی مبتنی بر نیاز فردی دانشآموزان و برنامهریزیهای خاص، بهصورت دقیق و حرفهای انجام میشود.
وی همچنین به تغییر ساختار مراکز قبلی اشاره کرد و افزود: این تغییرات ظرفیتهای بسیار خوبی برای ارتقا مراکز و تبدیل آنها به پایگاههای تخصصی در آموزش و پرورش ایجاد کرده است.
رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان کردستان یادآور شد: در سال گذشته بیش از ۶۵۰ نفر از دانشآموزان با اختلالات یادگیری در این مراکز مداخلات تخصصی دریافت کردهاند.
خانی با تأکید بر اهمیت این مراکز در سنجش و توانبخشی تصریح کرد: مخاطبان این مراکز فقط آموزش و پرورش استثنایی نیستند بلکه تمامی دانشآموزان استان بهویژه در دوره ابتدایی میتوانند از خدمات آموزشی و توانبخشی این مراکز بهرهمند شوند.
وی اقدامات مهم دیگر این مرکز را شامل انعقاد تفاهمنامه با سازمان بهزیستی، رایگان شدن ارزیابی بینایی و تجهیز مراکز به وسایل کاردرمانی و گفتاردرمانی عنوان کرد و از راهاندازی اولین مدرسه تخصصی اتیسم در استان خبر داد.
رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان کردستان همچنین به توانمندسازی خانوادهها در حمایت از رشد فرزندان، تقویت مهارتهای پایه و اجتماعی دانشآموزان و ارائه خدمات درمانی بهویژه در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی اشاره کرد و گفت: هدف اصلی ما ارتقای کیفیت زندگی و آموزشی دانشآموزان است.
وی افزود: این مرکز با بهرهگیری از نیروهای متخصص و تجهیزات بهروز، برای سال تحصیلی آینده تمامی نوآموزان منطقه را ارزیابی خواهد کرد تا روند تحصیلی آنان به بهترین شکل ممکن تسهیل شود.
خانی اضافه کرد: این اقدام در راستای توجه به نیازهای ویژه دانشآموزان و فراهمسازی امکانات بهتر برای آنها، گامی مهم در راستای ارتقا آموزش و پرورش استثنایی در استان کردستان محسوب میشود.
