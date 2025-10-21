  1. استانها
  2. کردستان
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۳

خانی: ۶۵۰ دانش‌آموز در مراکز جامع سنجش مداخلات تخصصی دریافت کردند

خانی: ۶۵۰ دانش‌آموز در مراکز جامع سنجش مداخلات تخصصی دریافت کردند

سنندج- رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان کردستان گفت: سال گذشته بیش از ۶۵۰ نفر از دانش‌آموزان با اختلالات یادگیری در مراکز جامع سنجش مداخلات تخصصی دریافت کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال خانی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاحیه مرکز جامع سنجش، آموزش، توانبخشی و مداخله بهنگام رشدی-تربیتی کلاترزان، گفت: با راه‌اندازی این مرکز، تمام استان تحت پوشش مراکز جامع سنجش قرار گرفته و فرآیندهای غربالگری، تشخیص، آموزش، توانبخشی و مشاوره‌ای در این مراکز به دانش‌آموزان دوره ابتدایی ارائه می‌شود.

خانی افزود: در این مراکز علاوه بر برنامه ملی سنجش آمادگی تحصیلی و سلامت جسمانی نوآموزان، خدمات آموزشی و توانبخشی مبتنی بر نیاز فردی دانش‌آموزان و برنامه‌ریزی‌های خاص، به‌صورت دقیق و حرفه‌ای انجام می‌شود.

وی همچنین به تغییر ساختار مراکز قبلی اشاره کرد و افزود: این تغییرات ظرفیت‌های بسیار خوبی برای ارتقا مراکز و تبدیل آن‌ها به پایگاه‌های تخصصی در آموزش و پرورش ایجاد کرده است.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان کردستان یادآور شد: در سال گذشته بیش از ۶۵۰ نفر از دانش‌آموزان با اختلالات یادگیری در این مراکز مداخلات تخصصی دریافت کرده‌اند.

خانی با تأکید بر اهمیت این مراکز در سنجش و توانبخشی تصریح کرد: مخاطبان این مراکز فقط آموزش و پرورش استثنایی نیستند بلکه تمامی دانش‌آموزان استان به‌ویژه در دوره ابتدایی می‌توانند از خدمات آموزشی و توانبخشی این مراکز بهره‌مند شوند.

وی اقدامات مهم دیگر این مرکز را شامل انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان بهزیستی، رایگان شدن ارزیابی بینایی و تجهیز مراکز به وسایل کاردرمانی و گفتاردرمانی عنوان کرد و از راه‌اندازی اولین مدرسه تخصصی اتیسم در استان خبر داد.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان کردستان همچنین به توانمندسازی خانواده‌ها در حمایت از رشد فرزندان، تقویت مهارت‌های پایه و اجتماعی دانش‌آموزان و ارائه خدمات درمانی به‌ویژه در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی اشاره کرد و گفت: هدف اصلی ما ارتقای کیفیت زندگی و آموزشی دانش‌آموزان است.

وی افزود: این مرکز با بهره‌گیری از نیروهای متخصص و تجهیزات به‌روز، برای سال تحصیلی آینده تمامی نوآموزان منطقه را ارزیابی خواهد کرد تا روند تحصیلی آنان به بهترین شکل ممکن تسهیل شود.

خانی اضافه کرد: این اقدام در راستای توجه به نیازهای ویژه دانش‌آموزان و فراهم‌سازی امکانات بهتر برای آن‌ها، گامی مهم در راستای ارتقا آموزش و پرورش استثنایی در استان کردستان محسوب می‌شود.

کد خبر 6629443

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها