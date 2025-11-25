منصور شیشه فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۱۰ تیم عملیاتی برای پایش واحدهای صنعتی و کارگاهی روزانه نسبت به ارزیابی زیست محیطی و شاخص‌های آلودگی هوا از صنایع، کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی اقدام می‌کنند و از ابتدای آبان ماه تا کنون با انجام ۱۳۴۰ بازدید تعداد ۲۷۸ اخطار به واحدها ابلاغ و ۷۷ مورد از کارگاه‌ها نیز به‌علت عدم رعایت الزامات مرتبط با کاهش آلودگی هوا تحت پیگرد قضائی قرار گرفتند.

وی افزود: بر اساس گزارش مرکز بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی اصفهان و کاشان و به منظور قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوآنزا و تداوم شرایط سکون مطلق جو پایداری و آلودگی هوا با اعلام هشدار سطح نارنجی مقرر شد روز چهار شنبه پنجم آذر ماه تمامی ادارات دولتی، مؤسسات عمومی، بانک‌ها و بیمه‌ها بجز مراکز امدادی، درمانی و خدمات‌رسان و شعب بانک‌های کشیک به صورت دورکاری فعالیت کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: همچنین تمامی مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و مراکز علمی، آموزشی و فرهنگی در سطح استان نیز تا پایان هفته به صورت غیرحضوری فعالیت کنند.

وی ادامه داد: مهدهای کودک و پیش دبستانی‌ها و مراکز آموزش استثنایی نیز تا پایان هفته در سطح استان تعطیل خواهند بود.

شیشه فروش از عموم جامعه درخواست کرد با رعایت اصول ایمنی و بهداشت فردی، کاهش حضور در مراکز تجمع وحلقه‌های ترافیکی، شست و شوی دست، استفاده از ماسک توسط بیماران و رعایت اصول خود حفاظتی مطابق با شیوه‌نامه‌های بهداشت فردی ابلاغی توسط مرکز بهداشت در شرایط آلودگی هوا و پیشگیری از بیماری آنفلوآنزا همکاری نمایند.

وی افزود: با پیش‌بینی به‌عمل آمده اداره هواشناسی از روز پنجشنبه به تدریج غلظت آلاینده‌های جوی کاهش یافته و در سطح زرد قرار خواهد گرفت و از نیمه دوم آذرماه شاهد نزولات جوی از سمت جنوب خواهیم بود.