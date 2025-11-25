فائق نیا:واژگونی اتوبوس در جاده بردسکن ۲ کشته و ۴۰ مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم فائق نیا اظهار کرد: واژگونی اتوبوس در جاده بردسکن به سبزوار ۲ کشته و ۴۰ مصدوم برجا گذاشت که حال تعدادی از مصدومان وخیم گزارش شده است.

معاون فنی و عملیات اورژانس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار بیان کرد: این حادثه بامداد سه شنبه در کیلومتر ۷۰ جاده سبزوار -بردسکن رخ داد که تیم‌های امدادی اورژانس با هشت دستگاه آمبولانس و اتوبوس آمبولانس در محل حاضر شدند.

وی اظهار کرد: ۲ مصدوم این حادثه بر اثر شدت جراحات جان باختند و سایر مصدومان پس از ارائه خدمات اولیه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.