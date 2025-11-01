به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علیشاهی اظهار کرد: حادثه واژگونی مینی‌بوس که صبح شنبه در گلبهاررخ داد، ۱۳ مصدوم بر جا گذاشت و تمامی مصدومان به بیمارستان منتقل شدند.

مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: این حادثه حوالی ساعت هفت صبح بین بلوار امام خمینی و استقلال شهر گلبهار رخ داد و برای امدادرسانی به مصدومان سه دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس اورژانس ۱۱۵ مشهد به محل حادثه اعزام شد.

وی اضافه کرد: ۱۱ نفر از مصدومان به بیمارستان طالقانی مشهد و ۲ مصدوم دیگر به بیمارستان ثامن الائمه چناران منتقل شدند.