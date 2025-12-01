امامیان: حال همه مصدومان واژگونی مینی بوس معدن بردسکن مساعد است

حسین امامیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: حادثه واژگونی مینی بوس معدن ساعت ۷:۵۰ صبح رخ داد و خوشبختانه حال تمام مصدومان پس از دریافت خدمات درمانی اولیه، مطلوب و رو به بهبود گزارش شده و هیچگونه نگرانی جدی برای سلامت آنها وجود ندارد.
وی افزود: برای امدادرسانی سریع به حادثهدیدگان، ۵ دستگاه آمبولانس شامل سه دستگاه از اورژانس ۱۱۵ پایگاههای انابد، درونه و کد یک شهری بردسکن، یک دستگاه از هلالاحمر و یک دستگاه از معدن به محل اعزام شد.
به گفته وی، تمامی مصدومان پس از دریافت خدمات اولیه، به بیمارستان ولیعصر (عج) منتقل شده و اکنون در بخش اورژانس تحت مراقبت قرار دارند.
امامیان از تلاش و هماهنگی نیروهای اورژانس ۱۱۵، هلالاحمر و کادر بیمارستان ولیعصر (عج) در امدادرسانی به مصدومان این حادثه تقدیر کرد.
نظر شما