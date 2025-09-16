چرم همدان باید به جایگاه تاریخی و ملی خود بازگردد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی‌محمدی امروز سه‌شنبه در جمع تولید کنندگان کیف و کفش چرم با تأکید بر لزوم بازگرداندن چرم همدان به جایگاه تاریخی و ملی خود اظهار کرد: این صنعت اصیل با سابقه‌ای درخشان، ظرفیت تبدیل شدن به یک برند صادراتی و معتبر جهانی را دارد.

وی صنعت چرم را شناسنامه اصیل استان توصیف کرد و افزود: حمایت از این هنرصنعت رسالت دولت است و با ارائه تسهیلات به صنوف تولیدی، زمینه رونق هرچه بیشتر تولیدات چرمی و افزایش اشتغال را فراهم می‌کنیم.

مدیرکل صمت استان همدان با اشاره به ظرفیت اتحادیه کیف و کفش چرم همدان خاطرنشان کرد: این تشکل می‌تواند نقش مؤثری در توسعه صنعت چرم ایفا کند و باید با فعالیت بیشتر، توان تخصصی و اقتصادی خود را برای ارتقای این حوزه به‌کار گیرد.

محمدی همچنین بر افزایش ایمنی بازار سنتی و تاریخی همدان و راسته‌های مرتبط با چرم و کفش تأکید کرد و گفت: بازار سنتی هم میراث فرهنگی شهر و هم محور حیات اقتصادی آن است و ارتقای ایمنی و ساماندهی، موجب رونق تولید و جلب اعتماد مشتریان خواهد شد.

وی برندسازی و تبلیغات گسترده و هدفمند را ضروری دانست و افزود: تولیدکنندگان باید در کنار حفظ کیفیت، به بازاریابی و معرفی بهتر محصولات خود توجه کنند تا چرم همدان به عنوان یک برند ملی و حتی بین‌المللی بدرخشد.